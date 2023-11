Tiếp tục thí điểm Mobile Money đến hết năm 2024, yêu cầu tăng cường giám sát

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money) tại Quyết định số 316/QĐ- TTg ngày 9-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai thí điểm Mobile Money.

Theo đó, doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ được thực hiện thí điểm đến hết ngày 31-12-2024.

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp Bộ TT-TT, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về dịch vụ Mobile Money trước tháng 5-2024.

Trước đó, tại Quyết định số 316/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money trong 2 năm, tính từ ngày 9-3-2021 trên phạm vi toàn quốc. Dịch vụ Mobile Money cho phép khách hàng dùng tài khoản viễn thông để thực hiện nhiều giao dịch khác nhau như: Thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ; chuyển tiền, nạp - rút tiền trực tiếp tại hệ thống cửa hàng, điểm giao dịch của nhà mạng trên toàn quốc... mà không yêu cầu phải có tài khoản ngân hàng, không yêu cầu phải sử dụng điện thoại thông minh, không cần kết nối internet.

Đến đầu tháng 5-2023, số lượng sử dụng dịch vụ Mobile Money đạt hơn 3,9 triệu khách hàng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tại nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa đạt hơn 2,7 triệu khách hàng, chiếm 69% số khách hàng sử dụng dịch vụ. Tổng số lượng các giao dịch (nạp, rút, chuyển tiền, thanh toán) bằng Mobile Money là hơn 26,1 triệu giao dịch với tổng giá trị khoảng 1.683 tỷ đồng.

Vừa qua, Bộ TT-TT có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo tổng kết tình hình thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile Money và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục triển khai thí điểm để các doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện, phát triển dịch vụ, cung cấp tới khách hàng, với mục tiêu đem lại tiện ích cho người dân, xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng vừa ký Văn bản số 1124/TTg-KTTH về việc thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ.

Theo đó, để tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thanh toán, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ TT-TT, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước và cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc thí điểm đúng theo quy định và pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, biến tướng, lợi dụng vi phạm pháp luật, rủi ro ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, an toàn hệ thống thanh toán, tài chính, tiền tệ quốc gia và hoạt động ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước khẩn trương chủ trì trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về Mobile Money trước tháng 5-2024 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 192/NQ-CP.