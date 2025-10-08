TikToker Phó Đức Nam sở hữu nhiều tài sản "khủng" ở nước ngoài

Tối 8-10, Công an TP Hà Nội thông tin thêm về quá trình điều tra mở rộng vụ án lừa đảo trên không gian mạng và trên các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán do TikToker Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu.

Công an TP Hà Nội cho biết, vụ án trên bắt đầu từ năm 2021. Phó Đức Nam (31 tuổi) và Lê Khắc Ngọ (35 tuổi) liên kết với 1 đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại Campuchia để chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” đặt tại Hà Nội và TPHCM cùng một số tỉnh thành, trong đó 1 công ty tại TPHCM làm “bình phong”.

Mặc dù các công ty không đăng ký hoạt động chứng khoán, tài chính, nhưng các công ty của nhóm đối tượng vẫn tuyển nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực này.

Phó Đức Nam thời điểm chưa bị bắt

Các công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.

Cuối tháng 10-2024, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức lực lượng truy bắt hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia.

Tới nay, trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 47 bị can, trong đó 38 bị can bị khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan công an đã thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC và 246kg vàng nguyên khối, thu giữ 156 tỷ đồng trong tài khoản các đối tượng, 41 ô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng; thu giữ nhiều trang sức bằng vàng, túi xách hàng hiệu; tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản… Theo cơ quan điều tra, tổng trị giá hơn 5.300 tỷ đồng.

Phó Đức Nam còn gửi số tiền tương đương 5 tỷ đồng vào ngân hàng tại Singapore. Số tiền này, cơ quan điều tra đang phối hợp với Interpol Singapore để phong tỏa, thu giữ.

Trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội còn phát hiện thêm nhiều tài khoản ngân hàng của Phó Đức Nam. Cụ thể, Nam gửi hơn 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia, Australia và nhờ người thân đứng tên.

Các tài sản của Phó Đức Nam gồm 2 căn hộ tại Campuchia (trị giá khoảng 800.000 USD); 1 căn hộ tại Dubai (trị giá khoảng 600.000 USD); 1 căn hộ tại Australia (trị giá khoảng 300.000 USD); 1 căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ (trị giá khoảng 400.000 USD); 2 xe Lexus (trị giá khoảng 400.000 USD) và 1 Range Rover Defender (trị giá khoảng 100.000 USD) tại Campuchia; 2 xe Rolls-Royce (tổng trị giá khoảng 700.000 USD) tại Dubai.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an và Interpol để xác minh các tài sản của Phó Đức Nam, thu hồi theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận 669 đơn tố giác, ghi lời khai của 601 bị hại, với số tiền trình báo bị chiếm đoạt là hơn 1.187 tỷ đồng; làm rõ 19 văn phòng với 20 trang mạng và hơn 1.700 đối tượng liên quan.

Liên quan tới vụ án này, Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã phối hợp với Interpol bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ) khi đang lẩn trốn tại Thái Lan, có dấu hiệu chuẩn bị bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ và phối hợp cảnh sát Thái Lan để trục xuất Thêu về nước.

