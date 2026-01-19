Tin tưởng Đại hội XIV của Đảng có những quyết sách chiến lược để tạo bước phát triển đột phá

Nhiều đại biểu bày tỏ niềm tin và kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ đưa ra nhiều chính sách đột phá về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; đoàn kết toàn dân tộc...

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25-1-2026. Đại hội có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong ngày làm việc đầu tiên, tại phiên trù bị, các đại biểu đều thể hiện sự phấn khởi, tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp. Phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng ghi nhận nhiều ý kiến của các đại biểu gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội.

Đại biểu BÙI ĐỨC GIANG, Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ :

Tôi vinh dự, tự hào khi đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh Phú Thọ tham dự Đại hội XIV của Đảng. Cá nhân tôi cũng như thế hệ trẻ cảm nhận được trách nhiệm của mình đối với Đại hội.

Tôi kỳ vọng những quyết sách, định hướng lớn của nhiệm kỳ tới được thông qua tại Đại hội sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn cho thanh niên, cho nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, để tiến tới trở thành nước phát triển.

Chủ đề của Đại hội rất phù hợp với thời điểm đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới. Tôi cảm nhận được cơ hội cũng như sứ mệnh của mỗi thanh niên, trọng trách của thế hệ trẻ. Bởi trong kỷ nguyên khoa học kỹ thuật, của chuyển đổi số, thanh niên là lực lượng quan trọng. Trước vận hội của đất nước, thanh niên cần thể hiện rõ hơn tính tiên phong trong các lĩnh vực, công việc mình tham gia.

Đại biểu NGUYỄN NY HƯƠNG, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh:

Chúng tôi mang theo niềm tin và kỳ vọng của thế hệ trẻ về tương lai phát triển, sức mạnh của đất nước. Đặc biệt, chúng tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ đưa ra những quyết sách, chiến lược để tạo ra những bước phát triển đột phá, đồng thời tạo môi trường và động lực thúc đẩy tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tôi kỳ vọng đại hội lần này sẽ đưa ra những vấn đề mang tính đột phá về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là lĩnh vực khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Bằng tất cả niềm tự hào và kỳ vọng, tôi tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, tạo ra khí thế mới, động lực mới để đất nước vững bước, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.

Đại biểu NGUYỄN THỊ HÀ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh:

Đến với Đại hội lần này, chúng tôi rất quan tâm đến công tác cán bộ và công tác quy hoạch trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề đoàn kết toàn dân tộc. Trong nhiệm vụ của công tác mặt trận, chúng tôi sẽ tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội liên quan đến các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tôi tin tưởng với sự chỉ đạo tích cực, rõ ràng của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Đại hội của chúng ta sẽ thành công rất tốt đẹp.

Chiều 19-1, các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại nơi ở của đoàn. Phiên khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng diễn ra vào 8 giờ sáng mai, 20-1, được truyền hình trực tiếp.

