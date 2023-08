Tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư Nhật Bản năm 2023

Hội nghị xúc tiến đầu tư Nhật Bản năm 2023 với chủ đề “Long An - Hội nhập và phát triển” vừa được UBND tỉnh Long An tổ chức.

Đây là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; đồng thời giới thiệu, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh nổi bật và hấp dẫn của tỉnh Long An đến các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản.

Trên địa bàn tỉnh Long An hiện có 138 dự án do các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, với tổng số vốn lên đến 767 triệu USD. Các dự án của Nhật Bản tại Long An không ngừng mở rộng quy mô và tăng vốn đầu tư. Điều này cho thấy các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn đặt niềm tin vào môi trường đầu tư ở Long An.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Long An đã giới thiệu về tiềm năng và định hướng phát triển của tỉnh đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản. Trong định hướng phát triển, Long An sẽ tận dụng vị trí chiến lược quan trọng, tiếp giáp với TPHCM, có cảng quốc tế, cửa khẩu quốc tế để tập trung phát triển kinh tế dựa trên các lĩnh vực chủ đạo như công nghiệp, đô thị, dịch vụ cảng, logistics, năng lượng xanh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái; gắn liền với phát triển hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, môi trường.