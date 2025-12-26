Tỏa sáng hình ảnh thanh niên quân đội

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là dịp tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025. Trong đó, phong trào “Rèn đức, luyện tài, xung kích sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” của thanh niên quân đội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, lan tỏa sâu rộng trong toàn quân và đời sống xã hội.

Những năm qua, phong trào được triển khai đồng bộ, gắn chặt với phong trào Thi đua Quyết thắng và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Phong trào đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ trẻ tham gia, qua đó phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ.

Ở những thời điểm khó khăn, gian khổ nhất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn là điểm tựa vững chắc của nhân dân. Trong các đợt thiên tai, mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ không quản hiểm nguy, lăn xả trong dòng nước xiết để cứu dân, tìm kiếm người mất tích. Trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, thanh niên quân đội luôn có mặt ở tuyến đầu, từ khu cách ly, bệnh viện dã chiến đến từng khu dân cư, tham gia bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện nhiều công việc thầm lặng nhưng đầy nhân văn.

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 tặng quà đến người dân tỉnh Tây Ninh trong chương trình Về nguồn và Phiên chợ nghĩa tình quân dân tháng 12-2025

Giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ toàn quân đã xây dựng và duy trì hơn 2.200 mô hình thanh niên hoạt động hiệu quả trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và công tác dân vận. Cùng với đó, hơn 2.200 công trình, sáng kiến của thanh niên quân đội được đăng ký tham gia các giải thưởng sáng tạo; 1.164 công trình được công nhận và trao giải, trong đó có 28 công trình đoạt giải nhất cấp Trung ương Đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Gắn phong trào thi đua với trách nhiệm xã hội, thanh niên quân đội còn đảm nhận nhiều phần việc thiết thực vì cộng đồng. Toàn quân đã xây dựng hơn 300 “Ngôi nhà 100 đồng” cho gia đình chính sách, người nghèo; trao tặng hơn 306.000 suất quà, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 190.000 lượt người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Những con số ấy tiếp tục khắc họa sinh động hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ vì nhân dân phục vụ.

Không chỉ trong nước, thanh niên quân đội Việt Nam còn khẳng định bản lĩnh, trách nhiệm trên trường quốc tế thông qua các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và hoạt động cứu trợ nhân đạo tại nhiều điểm nóng thiên tai, xung đột, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Hành trình của thanh niên quân đội là hành trình không có điểm dừng. Trước thiên tai, dịch bệnh hay những thách thức mới của thời cuộc, họ luôn là lực lượng xung kích, bước lên đầu tiên và chỉ rời đi khi nhân dân đã bình an, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân giao phó.

MẠNH THẮNG