Tôn vinh 50 gia đình khuyết tật hạnh phúc tiêu biểu

Tại chương trình, ban tổ chức đã tôn vinh 50 gia đình người khuyết tật hạnh phúc tiêu biểu trên địa bàn TPHCM.

Chương trình nhằm nhân rộng và lan tỏa thông điệp yêu thương của các gia đình hạnh phúc, đặc biệt là vẻ đẹp của những gia đình khuyết tật đã vượt lên chính mình để xây dựng hạnh phúc gia đình. Các gia đình có hoàn cảnh khác nhau, dạng tật khác nhau nhưng đều có điểm chung là trong khó khăn vẫn vun đắp tình yêu, gìn giữ hạnh phúc, nuôi dạy con cái mạnh khỏe, trưởng thành.

Tại chương trình, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM đã trao quà đến 50 gia đình khuyết tật nhằm động viên các gia đình luôn nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc.

HỒNG HẢI