Tổng thống Myanmar kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chiều 6-9, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6-9, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing tại cuộc hội đàm vào ngày 5-9-2026. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước có cuộc hội đàm. Đồng thời, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có các cuộc hội kiến Tổng thống Min Aung Hlaing.

Theo Bộ Ngoại giao, tại các cuộc hội đàm, hội kiến, lãnh đạo hai nước đã nhất trí nhiều nội dung, trong đó có việc tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; tăng cường trao đổi tại các cơ chế hợp tác ở khu vực, quốc tế, trong đó có ASEAN và các cơ chế tiểu vùng sông Mê Công...



Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành hai nước tích cực triển khai các nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm, đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar, sáng 6-9-2026. Ảnh: ĐỨC TUÂN

Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Min Aung Hlaing nhấn mạnh, Myanmar hoan nghênh và kêu gọi sự hợp tác của Việt Nam trong việc phát triển cơ sở hạ tầng số, an ninh mạng, chuyển đổi số, dịch vụ công, công nghệ thông tin... Đồng thời, Myanmar cũng mời các nhà đầu tư Việt Nam tham gia sản xuất các thiết bị công nghệ tại khu vực công nghệ cao.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đồng chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar năm 2026. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Min Aung Hlaing cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án đầu tư của Việt Nam tại Myanmar, đồng thời ưu tiên cao cho việc thúc đẩy tăng cường thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, hai bên cần tăng cường hơn nữa tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế; tạo hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực nội tại, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của mỗi nước; tăng cường trao đổi kinh nghiệm để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sức hấp dẫn cao hơn trong thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, phục vụ phát triển nhanh, bền vững.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar năm 2026. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nhất là chính sách ổn định kinh tế, tài chính vĩ mô và phát triển mô hình kinh tế chia sẻ. Việt Nam luôn đón chào, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp Myanmar đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghiệp chế biến, công nghệ cao, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế số.

DUY ANH