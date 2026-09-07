Tăng cường hợp tác giữa TPHCM và bang Sachsen (Đức)

Sáng 7-9, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tiếp ông Clemens Schülke, Phó Thị trưởng kiêm Ủy viên phụ trách Kinh tế - Lao động - Chuyển đổi số thành phố Leipzig và Đoàn đại biểu bang Sachsen, CHLB Đức nhân chuyến thăm và làm việc tại TPHCM.

Phó Thị trưởng thành phố Leipzig Clemens Schülke trao quà lưu niệm tặng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: THỤY VŨ

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đã giới thiệu với đoàn về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng chí khẳng định, với diện tích rộng hơn 6.700 km², TPHCM có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển trong thời gian tới.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, bang Sachsen được mệnh danh là “Thung lũng Silicon của Đức", các thành phố lớn của bang như Leipzig hay Dresden có nhiều kinh nghiệm có thể chia sẻ với TPHCM, góp phần giúp thành phố phát triển bền vững.

Cụ thể, đồng chí mong muốn các đối tác Đức tăng cường hợp tác với TPHCM trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, chăm sóc y tế kỹ thuật cao, ứng phó biến đổi khí hậu, giải pháp về an toàn giao thông, công nghệ chiến lược… Theo đồng chí, các chương trình hợp tác giữa TPHCM và bang Sachsen nên gắn với việc hình thành hệ sinh thái về bán dẫn trên địa bàn TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu bang Sachsen, CHLB Đức. Ảnh: THỤY VŨ

Cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã dành thời gian tiếp đoàn, ông Clemens Schülke cho biết, cũng như TPHCM, bang Sachsen đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình phát triển; đồng thời cam kết sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ TPHCM trong những lĩnh vực mà doanh nghiệp Đức có tiềm năng.

Đại diện các cơ quan của bang Sachsen và doanh nghiệp cũng đã chia sẻ về quá trình hợp tác và đầu tư vào Việt Nam, trong đó có TPHCM.

THỤY VŨ