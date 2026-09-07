Ủng hộ Việt Nam đăng cai Hội nghị toàn thể các đảng chính trị châu Á 2028

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, ngày 7-9, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch đảng Sức mạnh Quốc dân Hàn Quốc Jang Dong Hyeok.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch đảng Sức mạnh Quốc dân Hàn Quốc Jang Dong Hyeok. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch đảng Sức mạnh Quốc dân Jang Dong Hyeok đánh giá với cộng đồng hàng trăm ngàn người Việt Nam và người Hàn Quốc đang sinh sống, học tập, làm việc ở Hàn Quốc và Việt Nam, hai quốc gia có mối quan hệ đặc biệt và không thể tách rời.

Đảng Sức mạnh Quốc dân sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước, mở rộng giao lưu thương mại và giao lưu nhân dân. Chủ tịch đảng Sức mạnh Quốc dân Jang Dong Hyeok cũng bày tỏ ủng hộ Việt Nam đăng cai Hội nghị toàn thể các đảng chính trị châu Á (ICAPP) lần thứ 14 vào năm 2028.

Tán thành với những đánh giá và phương hướng thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy Chính phủ hai nước tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư theo hướng cân bằng, bền vững, hiệu quả và cùng có lợi; phấn đấu hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch đảng Sức mạnh Quốc dân Hàn Quốc Jang Dong Hyeok. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đầu tư tại Việt Nam; thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch; tăng cường thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác giữa các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và các tổ chức nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và đề nghị đảng Sức mạnh Quốc dân và Chủ tịch Jang Dong Hyeok tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, trong đó có khoảng gần 100.000 gia đình đa văn hóa Việt - Hàn; khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Theo TTXVN