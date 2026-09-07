Tạo xung lực mới, nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7 đến 9-9. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga đầu tiên của người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam kể từ năm 1991, có ý nghĩa quan trọng trên cả bình diện song phương và đa phương.

Các giàn khoan của Liên doanh Vietsovpetro tại mỏ Bạch Hổ

Củng cố nền tảng hữu nghị, tin cậy chính trị

Trải qua hơn 75 năm, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, có nền tảng chính trị, xã hội sâu rộng. Những năm gần đây, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tiếp tục phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; đồng thời thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Chuyến thăm cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về các vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn, tạo xung lực chính trị mới cho quan hệ song phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác về năng lượng, khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển hạ tầng.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho biết, các hoạt động tiếp xúc cấp cao gần đây, đặc biệt trong năm 2026, tiếp tục củng cố quan hệ chính trị giữa hai nước.

Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng thống Vladimir Putin là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng thành công của đại hội. Đến tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Nga; tháng 6, Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Nga tại Kazan. Các đoàn bộ, ngành, địa phương hai nước cũng tăng cường trao đổi.

Mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả hơn

Từ nền tảng chính trị và độ tin cậy cao, hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục có những tín hiệu tích cực. Trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại song phương đạt 3,24 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Về đầu tư, Việt Nam hiện có 19 dự án đầu tư sang Nga còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 1,64 tỷ USD, trong đó có Liên doanh dầu khí Rusvietpetro, dự án chăn nuôi bò sữa và nông nghiệp của Tập đoàn TH.

Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, chuyến thăm là cơ hội để lãnh đạo hai nước trao đổi các phương hướng lớn nhằm tăng cường hợp tác song phương. Năng lượng và dầu khí tiếp tục là những lĩnh vực quan trọng, với định hướng mở rộng hoạt động thăm dò, khai thác tại mỗi nước; thúc đẩy hợp tác năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thương mại dầu khí, khí hóa lỏng và hạ tầng dự trữ năng lượng tại Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh, để biến tiềm năng thành các chương trình, dự án cụ thể, hai bên cần tư duy mới, quyết tâm mới và động lực mới, hướng tới các tiêu chí “lâu dài, bền vững và hiệu quả”.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhận định chuyến thăm được kỳ vọng tạo thêm xung lực để quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.

Chuyến thăm cũng được kỳ vọng tạo chuyển biến trong các trụ cột hợp tác truyền thống, trước hết là dầu khí, năng lượng, trong đó có điện hạt nhân; đồng thời thúc đẩy kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối và phát triển hạ tầng, mở rộng kết nối hàng không, hàng hải, đường sắt và tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tham gia các dự án đầu tư tại thị trường của nhau.

MINH DUY - PHƯƠNG ANH