Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Kim Min Seok

Ngày 7-9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Kim Min Seok.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (phải) và Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Kim Min Seok tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Đồng hành duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp trong thời gian qua; đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai bên năm 2019. Đồng thời tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua duy trì trao đổi đoàn; nghiên cứu xây dựng cơ chế trao đổi thường kỳ để chia sẻ thông tin về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của mỗi nước, kinh nghiệm trong hoạch định và triển khai đường lối, chính sách.

Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Kim Min Seok khẳng định Đảng Dân chủ Đồng hành và Quốc hội Hàn Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; mong muốn quan hệ tốt đẹp giữa Đảng Dân chủ Đồng hành và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục được mở rộng, tăng cường trao đổi đoàn các cấp.

Thông qua đó sẽ tạo tiền đề tăng cường quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng Dân chủ Đồng hành tiếp tục ủng hộ, phối hợp cùng Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt - Hàn theo hướng cân bằng, bền vững, phấn đấu đạt mục tiêu 100 tỷ USD trong năm nay và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030; khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị thông minh, công nghiệp bán dẫn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô lớn, điện hạt nhân và cảng biển thông minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn, Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ Việt Nam đăng cai Hội nghị toàn thể các đảng chính trị châu Á (ICAPP) lần thứ 14 vào năm 2028 và phối hợp để sự kiện được tổ chức thành công.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Kim Min Seok và các đại biểu chụp hình chung. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Đảng Dân chủ Đồng hành tiếp tục quan tâm, ủng hộ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, đặc biệt là các cô dâu Việt Nam và các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn, để cộng đồng người Việt Nam tiếp tục hội nhập tốt, ổn định cuộc sống và đóng góp tích cực cho xã hội Hàn Quốc.

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Theo TTXVN