Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc đạt 150 tỷ USD vào năm 2030

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, ngày 7-9, ngay sau lễ đón chính thức tại trụ sở Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (trái) và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn xác định Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, lâu dài trên tất cả các lĩnh vực.

Khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên

Đánh giá cao đóng góp của doanh nghiệp Hàn Quốc đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Quốc hội Hàn Quốc khuyến khích doanh nghiệp nước này mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên, như cơ sở hạ tầng, chất bán dẫn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô lớn, năng lượng, cảng biển. Cùng với đó là tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng sản xuất của Hàn Quốc, đồng thời thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa hai nước.

Hai Chủ tịch Quốc hội đã trao đổi sâu rộng về tình hình mỗi nước và các phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương.

Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi chiến lược cấp cao; triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế hai nước trong bối cảnh tình hình mới, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Mục tiêu hướng đến là phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Hai bên nhất trí tiếp tục ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại và ODA ưu đãi cho các dự án của Việt Nam; thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ trở thành động lực phát triển quan hệ hai nước; đồng thời tích cực quan tâm, cải thiện chính sách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước; tiếp tục quan tâm, cải thiện chính sách để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam, trong đó có khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Việt - Hàn để họ yên tâm sinh sống, học tập và làm việc lâu dài tại mỗi nước.

Ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng

Về hợp tác nghị viện, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Quốc hội hai nước thời gian qua; nhấn mạnh ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng trong giám sát, thúc đẩy thực hiện các cam kết, thỏa thuận, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, thể chế phục vụ phát triển bền vững; tích cực thúc đẩy giao lưu, trao đổi giữa các ủy ban chuyên môn bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trong thời gian tới; triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ký tháng 11-2025.

Hai bên thống nhất phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong phối hợp giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác của chính phủ; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik và các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hàn Quốc tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027; tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Hàn Quốc, Mekong - Hàn Quốc.

Theo TTXVN