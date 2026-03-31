TPHCM đẩy mạnh phát triển ngoại giao kinh tế

Sáng 31-3, tại trụ sở UBND TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã làm việc với đoàn Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2025-2028, trước khi các đại sứ, tổng lãnh sự lên đường nhận nhiệm vụ.

Lãnh đạo TPHCM và đoàn Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chụp ảnh lưu niệm. Ảnh : XUÂN HẠNH

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh chúc mừng các tân đại sứ, tổng lãnh sự được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh : XUÂN HẠNH

Thông tin về định hướng phát triển của thành phố, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh cho biết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra nhiều mục tiêu, trong đó GRDP tăng bình quân 10%-11%/năm, kinh tế số chiếm 30%-40% GRDP. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, TPHCM xác định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

TPHCM mong muốn các cơ quan đại diện tiếp tục là cầu nối tin cậy, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, mở rộng thương mại, đầu tư với các nước. Đến nay, TPHCM đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với 87 địa phương và 21 đối tác quốc tế.

Đề nghị các cơ quan đại diện tiếp tục hỗ trợ TPHCM trong công tác ngoại giao kinh tế, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh cho biết, thời gian tới thành phố ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như bán dẫn, công nghệ thông tin - truyền thông, năng lượng tái tạo, hạ tầng, logistics, trung tâm tài chính quốc tế... Bên cạnh đó, thành phố cũng kỳ vọng các trưởng cơ quan đại diện tham mưu về xu thế phát triển kinh tế thế giới; thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, chuyển giao tri thức, kết nối ngoại giao nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu tại hội nghị. Ảnh : XUÂN HẠNH

Thay mặt đoàn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng bày tỏ ấn tượng trước những bước phát triển và tầm nhìn chiến lược của TPHCM, đồng thời chia sẻ về vai trò, vị thế quan trọng của TPHCM đối với sự phát triển chung của cả nước, nhất là sau dấu mốc hợp nhất địa giới hành chính vào tháng 7-2025.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Hằng, bên cạnh đối ngoại, quốc phòng và an ninh, việc xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế cần tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh tặng quà lưu niệm đến Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng. Ảnh : XUÂN HẠNH

Tại buổi làm việc, nhiều đại sứ, tổng lãnh sự đã đề xuất các ý tưởng, định hướng thiết thực, giúp TPHCM có thêm cách tiếp cận để thực hiện mục tiêu phát triển. Các thành viên trong đoàn khẳng định sẽ phát huy vai trò cầu nối, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của thành phố để triển khai hiệu quả các hoạt động ngoại giao kinh tế.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh : XUÂN HẠNH

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh chúc các tân đại sứ, tổng lãnh sự hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của TPHCM và cả nước.