Lễ mở ký Công ước Hà Nội thành công ngoài mong đợi

Chiều 26-10, ban tổ chức - nước chủ nhà Việt Nam tổ chức cuộc họp báo quốc tế, thông tin về kết quả của lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.

Họp báo quốc tế thông tin về những kết quả của Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng chiều 26-10. Ảnh: TTXVN

Theo đó, lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng đã thành công tốt đẹp, đạt nhiều kết quả vượt ngoài mong đợi.

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, lễ mở ký đón hơn 2.500 đại biểu đến từ 110 đoàn quốc gia, 150 tổ chức quốc tế, khu vực và tư nhân, cùng hơn 50 cơ quan nghiên cứu, hơn 400 phóng viên của 189 cơ quan báo chí trong và ngoài nước.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một sự kiện quốc tế được truyền tải bằng đầy đủ 6 ngôn ngữ của Liên hợp quốc, thông qua truyền hình trực tiếp trên hệ thống Web TV của Liên hợp quốc.

Có 72 quốc gia đã ký kết Công ước Hà Nội trong 2 ngày 25 và 26-10. trong đó, 64 quốc gia ký ngay tại phiên toàn thể. Theo Liên hợp quốc, đây cũng là một trong những lễ mở ký công ước lớn nhất trong vòng 10 năm qua.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, công tác tổ chức, lễ tân và an ninh được Liên hợp quốc cùng các đối tác quốc tế đánh giá cao về tính chuyên nghiệp, chu đáo, trọng thị, thể hiện hình ảnh một Việt Nam mến khách, an toàn và có năng lực tổ chức những sự kiện quốc tế quy mô lớn.

Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, thành công của sự kiện lần này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội và các bộ, ngành liên quan - một hình mẫu hiệu quả trong tổ chức sự kiện quốc tế.

BÍCH QUYÊN