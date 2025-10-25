Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đại diện một số quốc gia tham dự lễ mở ký Công ước Hà Nội

Ngày 25-10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Tổng Công tố Liên bang Nga A.V. Gutsan dẫn đầu đoàn đại biểu Nga sang tham dự lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, sự tham gia của đoàn Liên bang Nga đóng góp quan trọng cho sự thành công chung của lễ mở ký, cũng như thể hiện sự ủng hộ của Liên bang Nga đối với các hoạt động đa phương do Việt Nam đăng cai tổ chức. Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao vai trò của Liên bang Nga với tư cách là nước đề xuất ban đầu sáng kiến Công ước.

Tổng Công tố Liên bang Nga nhấn mạnh, việc Liên hợp quốc lựa chọn thủ đô Hà Nội là địa điểm đăng cai lễ mở ký Công ước thể hiện sự đánh giá cao vai trò xây dựng và trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu, đặc biệt thúc đẩy hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Hai bên bày tỏ tin tưởng chuyến thăm và làm việc của Tổng Công tố Liên bang Nga lần này, cùng với việc ký Công ước Hà Nội sẽ tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nga trong các lĩnh vực pháp lý, tư pháp, an ninh, khoa học - công nghệ thông tin, góp phần củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay.

* Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đồng Bộ trưởng về Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite, nhân dịp tham dự lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của Australia dành cho chủ nhà Việt Nam trong quá trình tổ chức lễ mở ký Công ước; cảm ơn Chính phủ Australia đã kịp thời hỗ trợ Việt Nam 3 triệu AUD để khắc phục hậu quả bão số 10 và 11.

Chủ tịch nước khẳng định, Australia là một trong những Đối tác Chiến lược toàn diện quan trọng của Việt Nam ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sự hỗ trợ của Australia thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và quan hệ đặc biệt gắn bó giữa hai nước.

Đồng Bộ trưởng Matt Thistlethwaite đánh giá cao công tác tổ chức của Việt Nam và chúc mừng Việt Nam đã đăng cai, tổ chức thành công lễ mở ký Công ước quan trọng của Liên hợp quốc trong lĩnh vực chống tội phạm mạng.

Hai bên nhất trí sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác và tin cậy lẫn nhau; đẩy mạnh hơn nữa kết nối kinh tế, sớm hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong 2-3 năm tới; triển khai hiệu quả hợp tác về biến đổi khí hậu, môi trường, năng lượng; đẩy mạnh giao lưu nhân dân...

BÍCH QUYÊN