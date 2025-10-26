Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp trưởng đoàn các nước tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Chiều tối 25-10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp trưởng đoàn các nước tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) và Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.

Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương.

Quang cảnh cuộc tiếp ở trụ sở Trung ương Đảng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sự tham dự của đại diện các quốc gia và các tổ chức quốc tế tại sự kiện có ý nghĩa toàn cầu này là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết quốc tế để cùng đối phó với một thách thức chung của nhân loại và cũng khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và các quốc gia, các dân tộc trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, hôm nay tại Thủ đô Hà Nội, chúng ta đã trở thành những nhân chứng lịch sử cho sự khởi đầu của tiến trình hợp tác toàn cầu mới toàn cầu về phòng, chống tội phạm mạng. Thủ đô Hà Nội được Liên hợp quốc nhất trí lựa chọn là nơi mở ký Công ước, thể hiện sự ghi nhận của các thành viên Liên hợp quốc đối với những đóng góp của Việt Nam trong công cuộc phòng, chống tội phạm mạng. Rộng hơn, đó còn là sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với các nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy hòa bình và an ninh thế giới cũng như đối với vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển, đặc biệt là về đối ngoại, với chính sách độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; khẳng định Việt Nam nhất quán duy trì chính sách quốc phòng “bốn không”, với các nguyên tắc cơ bản là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Việt Nam cũng tích cực đóng góp vào các nỗ lực gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế. Việt Nam cũng quyết liệt cải thiện các chỉ số xếp hạng về hòa bình, an ninh, bao gồm cả an ninh mạng.

Thời gian tới, Việt Nam tiếp tục kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa và con đường đổi mới; tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường và tự hào dân tộc”; mở rộng và củng cố quan hệ hợp tác, đối tác với các nước trên thế giới vì những mục tiêu chung của thời đại. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành và hợp tác chặt chẽ của các chính đảng và bạn bè, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới; cùng nhau phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế để đóng góp vào việc xây dựng nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đang tích cực, chủ động khai thác tiềm năng phát triển của không gian mạng và công nghệ gắn với không gian mạng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu, trưởng đoàn các nước tại trụ sở Trung ương Đảng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ đánh dấu một chương mới trong hợp tác và quản trị mạng toàn cầu, đưa không gian mạng trở thành không gian của luật pháp, của sự hợp tác và phát triển. Việt Nam kêu gọi các quốc gia sớm phê chuẩn để Công ước sớm có hiệu lực. Việt Nam cũng cam kết nỗ lực cùng các nước, các tổ chức quốc tế thúc đẩy hợp tác trong khai thác các tiềm năng của không gian mạng cũng như phòng, chống tội phạm mạng, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của các quốc gia và vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của mọi người dân trên thế giới.

TRẦN BÌNH