Khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng

Sáng 25-10, vào lúc 9 giờ, Lễ mở ký và hội nghị cấp cao về Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (còn gọi là Công ước Hà Nội) chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu tới dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), sáng 25-10. Ảnh: QUANG PHÚC.
Sự kiện có chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" do Việt Nam đăng cai tổ chức, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực toàn cầu nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng.

Tham dự lễ mở ký có đại diện gần 100 quốc gia thành viên Liên hợp quốc cùng hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực, bao gồm các cơ quan thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, định chế tài chính, cùng đông đảo chuyên gia, học giả trong lĩnh vực an ninh mạng và pháp lý quốc tế.

Vào lúc 8 giờ 30 phút, Chủ tịch nước Lương Cường đã đón các trưởng đoàn tham dự lễ mở ký.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu tới dự lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), sáng 25-10. Ảnh: QUANG PHÚC
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tới dự lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), sáng 25-10. Ảnh: QUANG PHÚC
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tới dự lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), sáng 25-10. Ảnh: QUANG PHÚC.
Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh chung cùng các trưởng đoàn tới dự lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), sáng 25-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Đúng 9 giờ 30, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu tại phiên khai mạc lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Theo chương trình, trong ngày đầu tiên của lễ mở ký và hội nghị cấp cao về Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) sẽ có phiên thảo luận toàn thể do Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đồng điều hành; cùng với đó là các cuộc tiếp xúc song phương cấp cao, chuỗi sự kiện thảo luận bên lề về các chủ đề: bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số; hợp tác toàn cầu phòng, chống lừa đảo trực tuyến; triển khai Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, nâng cao năng lực là trụ cột của hợp tác toàn cầu; chia sẻ kinh nghiệm điều tra, thu thập chứng cứ điện tử trong các vụ việc liên quan đến tài sản ảo và rửa tiền.

BÍCH QUYÊN

Từ khóa

Liên hợp quốc António Guterres Lương Cường Tài sản ảo Công ước Định chế Trên không gian Đăng cai Liên hợp quốc Hội nghị cấp cao Hợp tác quốc tế

