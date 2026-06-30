Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thu hút đầu tư nước ngoài để làm mạnh nội lực quốc gia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị, sáng 30-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của các cơ quan trong quá trình xây dựng Nghị quyết; ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm tại hội nghị và sự quan tâm, theo dõi hội nghị của đông đảo cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 8-6-2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được Bộ Chính trị ban hành trên cơ sở tổng kết gần 40 năm thực hiện chủ trương mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài của Đảng. Đây là Nghị quyết thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển, không còn thuần túy mở cửa đón nhận dòng vốn mà đã chủ động lựa chọn và sử dụng nguồn lực quốc tế để tạo dựng năng lực cạnh tranh quốc gia; làm thế nào sử dụng hiệu quả nguồn lực nước ngoài để nâng cao nội lực, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế.

Nghị quyết 10-NQ/TW đã đặt ra những mục tiêu và yêu cầu cao hơn: phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải gắn với năng lực tự chủ chiến lược, năng lực sản xuất, công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và khả năng tiếp nhận các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao.

Để đạt được những mục tiêu cao này, đòi hỏi phải nhận thức sâu sắc toàn bộ nội dung nghị quyết để hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn trong tư duy về đầu tư nước ngoài. Trong triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW phải gắn chặt với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến, kết nối với gần 35.000 điểm cầu. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời nhấn mạnh, Nghị quyết 10 chỉ đi vào cuộc sống khi được tổ chức thực hiện quyết liệt, thực chất, lấy kết quả làm thước đo. Mỗi bộ, ngành, địa phương phải có chương trình hành động cụ thể, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm.

Mỗi địa phương cũng phải xây dựng chiến lược thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, lợi thế, điều kiện phát triển và khả năng liên kết vùng. Không thể để địa phương nào cũng chạy theo cùng một loại dự án, nơi nào cũng muốn làm cảng biển, sân bay, trung tâm dữ liệu hay khu công nghệ cao mà không dựa trên quy hoạch, nguồn lực hạ tầng và lợi thế so sánh.

Phải quy hoạch tổng thể, phân công, phân cấp rõ ràng gắn với điều phối hiệu quả. Trung ương định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, điều phối liên vùng, sàng lọc dự án lớn và giám sát việc thực hiện. Địa phương phải chủ động, sáng tạo nhưng không được cạnh tranh bằng cách phá vỡ quy hoạch, hạ thấp tiêu chuẩn hoặc đánh đổi lợi ích lâu dài...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị, sáng 30-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, chúng ta hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam làm ăn lâu dài, tuân thủ pháp luật, tôn trọng lợi ích chính đáng của người lao động, cộng đồng và đất nước; cùng chia sẻ công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển doanh nghiệp trong nước và nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tinh thần của Nghị quyết 10 rất rõ: thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực mà để làm mạnh nội lực, nâng cao tự chủ; không chỉ để tăng trưởng nhanh mà phải phát triển bền vững, bao trùm và có chất lượng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến chủ trương đúng thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới, việc làm chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước. Đó là cách thiết thực nhất để tiếp tục viết lên một chương mới trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

VĨNH XUÂN