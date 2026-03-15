Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

SGGPO

Hôm nay 15-3, gần 79 triệu cử tri cả nước bắt đầu bỏ phiếu bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 15-3, Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, TP Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu, cử tri tới khu vực bỏ phiếu số 2 tại Trường THPT Phan Đình Phùng, phường Ba Đình, Hà Nội, sáng 15-3. Ảnh: QUANG PHÚC
Tổng Bí thư Tô Lâm tại điểm bầu cử. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại khu vực bỏ phiếu này, các đồng chí tham gia bỏ phiếu còn có: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sáng 15-3. Ảnh: QUANG PHÚC
Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời phỏng vấn sau khi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sáng 15-3. Ảnh: QUANG PHÚC
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cử tri sau khi bỏ phiếu vào sáng 15-3. Ảnh: QUANG PHÚC

* Sáng 15-3, Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG
* Sáng 15-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chụp hình lưu niệm với cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, Hà Nội, sáng 15-3. Ảnh: QUANG PHÚC
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, TP Hà Nội, sáng 15-3. Ảnh: QUANG PHÚC
Tin liên quan
ANH PHƯƠNG - TRẦN BÌNH - VIỆT TRUNG

Từ khóa

hơn 79 triệu cử tri cả nước bắt đầu bỏ phiếu bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031.

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn