Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

Hôm nay 15-3, gần 79 triệu cử tri cả nước bắt đầu bỏ phiếu bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 15-3, Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, TP Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu, cử tri tới khu vực bỏ phiếu số 2 tại Trường THPT Phan Đình Phùng, phường Ba Đình, Hà Nội, sáng 15-3. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm tại điểm bầu cử. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại khu vực bỏ phiếu này, các đồng chí tham gia bỏ phiếu còn có: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sáng 15-3. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời phỏng vấn sau khi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sáng 15-3. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cử tri sau khi bỏ phiếu vào sáng 15-3. Ảnh: QUANG PHÚC

* Sáng 15-3, Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

* Sáng 15-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chụp hình lưu niệm với cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, Hà Nội, sáng 15-3. Ảnh: QUANG PHÚC

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, TP Hà Nội, sáng 15-3. Ảnh: QUANG PHÚC

ANH PHƯƠNG - TRẦN BÌNH - VIỆT TRUNG