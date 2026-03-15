Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Hôm nay 15-3, gần 79 triệu cử tri cả nước bắt đầu bỏ phiếu bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 15-3, Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, TP Hà Nội.
Tại khu vực bỏ phiếu này, các đồng chí tham gia bỏ phiếu còn có: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.
* Sáng 15-3, Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
* Sáng 15-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Tây Hồ, Hà Nội.