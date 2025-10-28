Tổng Bí thư Tô Lâm dự tọa đàm về công nghệ AI và chip bán dẫn tại Anh

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28 đến 30-10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự buổi tọa đàm với các nhà chiến lược về trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ hàng đầu của Anh cũng như thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự toạ đàm với các chuyên gia công nghệ của Anh và thế giới về AI và chip bán dẫn. Ảnh: TTXVN

Tọa đàm diễn ra sáng 28-10 theo giờ địa phương tại thủ đô London, do Diễn đàn Toàn cầu Boston (BGF) phối hợp tổ chức và là bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các cường quốc công nghệ trong kỷ nguyên AI; đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuyển đổi số toàn cầu.

Phát biểu mở đầu tọa đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi gặp gỡ và lắng nghe những ý kiến tâm huyết, thiết thực của các chuyên gia và các nhà chiến lược tại London, một trung tâm công nghệ và sáng tạo của thế giới. Tổng Bí thư nhấn mạnh, thế giới đang chứng kiến sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, nhất là khi AI trở thành động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự toạ đàm. Ảnh: TTXVN

Việt Nam cũng đã xác định khoa học công nghệ và chuyển đổi số là điểm đột phá hàng đầu để phát triển nhanh, bền vững và vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu. Vì vậy, Việt Nam mong muốn đồng hành cùng các nước tiên tiến nhằm chia sẻ tầm nhìn và giá trị chung, qua đó xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi AI phục vụ con người, thúc đẩy sáng tạo, nhân ái, hòa bình và thịnh vượng. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng đón nhận và thử nghiệm các ý tưởng tiên phong.

Nhiều chuyên gia công nghệ đánh giá cao sự phát triển năng động của Việt Nam. Chỉ trong vòng một thế hệ, Việt Nam đã đưa hàng triệu người thoát nghèo, xây dựng một trong những nền kinh tế sản xuất cạnh tranh nhất châu Á và có lực lượng lao động trẻ, thành thạo kỹ năng số. Đặc biệt, những tiến bộ trong cải cách hành chính của Việt Nam, sự cởi mở trong hợp tác quốc tế đã định vị Việt Nam trở thành một đối tác chủ chốt trong mạng lưới toàn cầu của những quốc gia số đáng tin cậy.

Một số ý kiến cũng khuyến nghị, để AI thực sự phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội nhằm mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân, chính phủ các nước cần chú trọng xây dựng hạ tầng số tin cậy, phát triển các tiêu chuẩn AI có trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư, công bằng và minh bạch…

Phát biểu kết luận tọa đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ ấn tượng với các vấn đề và ý tưởng được các chuyên gia, nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực AI trình bày, đồng thời cho rằng những giải pháp, khuyến nghị đã nêu rất phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển của Việt Nam. Tổng Bí thư cho biết sẽ giao cơ quan chức năng nghiên cứu, phối hợp làm rõ nội dung, tiến tới triển khai các bước cụ thể nhằm biến ý tưởng thành các dự án, chương trình tại Việt Nam.

Các chuyên gia công nghệ tại tọa đàm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh, buổi tọa đàm là bước khởi đầu đầy ý nghĩa và sẽ mở ra hành trình hợp tác lâu dài, sâu sắc giữa Việt Nam với các trí tuệ, tinh hoa của Vương quốc Anh và thế giới. Tổng Bí thư mong muốn trong thời gian tới, các chuyên gia tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam phát triển về AI nói riêng và khoa học - công nghệ nói chung, đặc biệt trong ba lĩnh vực ưu tiên gồm chia sẻ tri thức và kinh nghiệm trong hoạch định chiến lược AI quốc gia, phát triển hạ tầng số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; thúc đẩy đầu tư và chuyển giao công nghệ, ứng dụng AI trong các lĩnh vực trọng điểm như y tế, nông nghiệp thông minh và giáo dục số; và cùng Việt Nam triển khai thành công các chương trình trọng điểm về khoa học công nghệ, nhất là các lĩnh vực mới, tiên phong nhằm giúp Việt Nam xây dựng nền kinh tế sáng tạo, tự cường.

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời các chuyên gia, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học công nghệ và AI đến Việt Nam để có thêm nhiều thời gian trao đổi và điều kiện làm việc trực tiếp với các cơ quan hoạch định, thực thi chính sách khoa học công nghệ của Việt Nam nhằm sớm đưa những ý tưởng được thảo luận trong cuộc tọa đàm trở thành hiện thực, mang lại nhiều giá trị mới, mô hình mới và niềm tin mới cho nhân loại trong kỷ nguyên AI.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự toạ đàm với các chuyên gia công nghệ của Anh và thế giới. Ảnh: TTXVN

Buổi tọa đàm không chỉ góp phần củng cố quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Anh mà còn mở ra triển vọng phát triển trong lĩnh vực AI và chip bán dẫn cho nền kinh tế Việt Nam. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong kinh tế số và sáng tạo toàn cầu, đồng thời góp phần xây dựng một thế giới nơi công nghệ phục vụ con người, thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng.

