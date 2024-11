Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tới dự buổi làm việc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ngày 27-11, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương tới thăm và chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của thành phố năm 2024 và kế hoạch năm 2025, giai đoạn 2025-2030.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2024; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong báo cáo công tác xây dựng Đảng, phát triển văn hóa và triển khai công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn báo cáo về công tác triển khai Luật Thủ đô sửa đổi; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải báo cáo công tác chuyển đổi số của thành phố…

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Báo cáo về việc triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW (ngày 14-6-2024) của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài cho biết, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo khẩn trương quán triệt, triển khai nghiêm túc trong toàn Đảng bộ, đồng thời, ban hành kế hoạch và hướng dẫn cụ thể Chỉ thị 35-CT/TW trên địa bàn thành phố.

Các quận, huyện cũng đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn cấp cơ sở tổ chức đại hội. Hiện nay, cấp thành phố và quận, huyện, thị xã đã thành lập 3 tiểu ban: nhân sự, văn kiện, phục vụ. Các tiểu ban đã xây dựng kế hoạch, tiến độ bám sát kế hoạch. Đến nay, các việc đang được triển khai theo đúng kế hoạch.

Theo tiến độ, đến nay, TP Hà Nội đã hoàn thành đại hội chi bộ cấp trực thuộc. Tháng 1 và 2-2025, hoàn thành đại hội chi bộ; tháng 3, tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở xã, phường, thị trấn; tháng 6, tổ chức đại hội điểm cấp quận, huyện; trung tuần tháng 10, tổ chức đại hội cấp thành phố. Các công việc và tiến độ hiện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

Để phục vụ công tác Đại hội Đảng các cấp, Hà Nội sẽ thành lập các đoàn kiểm tra do các đồng chí trong Thường trực, Thường vụ làm Trưởng đoàn, kiểm tra tất cả 50 đảng bộ trực thuộc về công tác chuẩn bị đại hội phục vụ cho công tác nhân sự, xây dựng văn kiện.

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ GTVT, Bộ TN-MT và một số cơ quan đã trao đổi về các nội dung TP Hà Nội còn đang vướng mắc; cho biết, sẽ phối hợp giải quyết để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những kết quả TP Hà Nội đạt được trong năm 2024. Theo đó, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, trong đó, có 6 chỉ tiêu vượt yêu cầu. Trong năm, Thủ đô có nhiều sự kiện có ý nghĩa. Không khí trong nhân dân phấn khởi, khách du lịch đến với Hà Nội ngày càng tăng, hứa hẹn nhiều bước phát triển mới, nhiều khởi sắc.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang chuẩn bị tốt các công việc cho Đại hội Đảng các cấp. Cùng với đó, các công việc trọng điểm Hà Nội đang triển khai cũng là mong muốn của nhân dân, như: quy hoạch, quản lý đô thị, giao thông công cộng, môi trường (rác thải, không khí, nước), tháo gỡ ách tắc giao thông, mở đường cho sự phát triển của Thủ đô.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Hà Nội cần có lộ trình, hỗ trợ người dân để sớm chuyển đổi sang các phương tiện giao thông thân thiện môi trường. Đồng thời, quản lý tốt nguồn lực đất đai để phục vụ cho các dự án phát triển; quan tâm vấn đề cải tạo chung cư cũ; đầu tư, quy hoạch xây dựng trường học đáp ứng nhu cầu của con em trên địa bàn; quản lý giảm thiểu thảm họa; chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Về lĩnh vực văn hóa, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Hà Nội cần phát triển các hoạt động, dịch vụ đa dạng, mở rộng các khu vui chơi giải trí để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Về chuyển đổi số, không chỉ là biến đổi quản lý, quản trị xã hội mà phải tạo môi trường chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và phải mang tính chất toàn dân, tạo xã hội số.

Nhất trí với những kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo Hà Nội về vấn đề môi trường trong xử lý nước thải, thu gom rác thải, giải quyết ô nhiễm không khí, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, Hà Nội đẩy nhanh tiến độ triển khai và đưa công nghệ, máy móc để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu Hà Nội quan tâm đầu tư phát triển giao thông, các công trình khu vực Hồ Tây; chỉ đạo triển khai quy hoạch 2 bờ sông Hồng; dự án tuyến đường sắt đô thị số 5, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư; giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan đến kết quả giải ngân...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đặc biệt những vấn đề được đồng chí gợi mở. Đây là những định hướng lớn rất quan trọng để cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân Thủ đô tiếp tục vận dụng, cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch công tác, đặc biệt trong xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, đồng thời, để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị của TP Hà Nội trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, Đảng bộ TP Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, sáng tạo, gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm và có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, của đồng chí Tổng Bí thư; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là của cấp chi bộ.

TP Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống lãng phí; tinh gọn tổ chức bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số trong Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo đột phá quan trọng trong công tác xây dựng thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, phát triển mạnh mẽ hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, hệ thống đường sắt đô thị, hạ tầng số; chăm lo an sinh, tiến bộ xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tạo dựng môi trường hòa bình, thân thiện, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của Thủ đô; đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

TRẦN BÌNH