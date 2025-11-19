Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển cụm đảo Hòn Khoai mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh

Tổng Bí thư nhấn mạnh, xây dựng đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai sẽ góp phần hình thành nên một “hệ sinh thái” hạ tầng hoàn chỉnh để hiện thực hóa khát vọng vươn ra biển lớn của Cà Mau.

Ngày 19-11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc với các đơn vị Quân đội đóng quân trên đảo Hòn Khoai (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) và Đảng bộ, chính quyền tỉnh Cà Mau.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Cà Mau, tỉnh An Giang và Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Biên phòng Việt Nam, Quân khu 9.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, làm việc với các đơn vị Quân đội đóng quân trên đảo Hòn Khoai

Báo cáo với Tổng Bí thư và đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cho biết, tỉnh đã xây dựng Đề án gắn kết phát triển Hòn Khoai với Hòn Chuối, Hòn Đá Bạc và khu vực phụ cận, đồng thời nghiên cứu hình thành khu logistics khoảng 1.000ha (có thể lấn biển) để khai thác đồng bộ với Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Hiện tỉnh đang tập trung hoàn thiện Đề án theo các ý kiến góp ý, dự kiến hoàn thành Đề án, trình lại Bộ Tài chính trong năm 2025 để xem xét, báo cáo các cấp có thẩm quyền. Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau cũng đang tích cực phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế - Quốc phòng biển, đảo Tây Nam bộ của Quân khu 9 đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng tượng Bác Hồ cho Binh đoàn 12

Đối với Dự án đường bộ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi, tỉnh Cà Mau đang tích cực thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Hiện nay, nhân dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án đã đồng thuận rất cao và đang nhận tiền chi trả giải phóng mặt bằng. Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, địa phương đã hoàn thành công tác đo đạc, kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, đang hoàn thiện thủ tục để chuyển đổi mục đích đất, sử dụng rừng, bàn giao mặt bằng theo quy định. Riêng Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, tỉnh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao diện tích đất rừng bị ảnh hưởng đạt 100%.

Sau khi đi kiểm tra tình hình triển khai 2 dự án (Tuyến đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai) do Quân chủng Hải quân và Binh đoàn 12 thực hiện và nghe báo cáo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao trong thời gian rất ngắn sau hợp nhất, Cà Mau đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tinh thần đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện. Đảng bộ Cà Mau đã quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối, Nghị quyết của Trung ương; phát huy sức mạnh đoàn kết, chủ động, sáng tạo, biết dựa vào dân và vì hạnh phúc của nhân dân. Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đánh giá cao và tin tưởng Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ những thành tựu đã đạt được, tạo bước phát triển mới trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác tặng quà cho các đơn vị

Tổng Bí thư nhấn mạnh, xây dựng đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai sẽ góp phần hình thành nên một “hệ sinh thái” hạ tầng hoàn chỉnh để hiện thực hóa khát vọng vươn ra biển lớn của Cà Mau.

Tổng Bí thư chỉ rõ, xây dựng tuyến đường ra đảo và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, về mặt quốc phòng - an ninh, sẽ phát huy vai trò chiến lược của đảo trong bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo Tây Nam và hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn. Về mặt kinh tế, Hòn Khoai sẽ là điểm kết nối quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long, giảm chi phí vận chuyển, logistics, giảm tải cho hệ thống cảng ở TPHCM và khu vực Đông Nam bộ, đưa nông sản, thủy sản xuất khẩu ra thẳng tuyến hàng hải quốc tế, mở ra không gian phát triển mới cho Cà Mau; hình thành cửa ngõ giao thương quốc tế mới của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm căn dặn và động viên các đơn vị thi công đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai

Tổng Bí thư yêu cầu, tỉnh Cà Mau phải đẩy nhanh hoàn thiện Đề án phát triển Cụm đảo Hòn Khoai mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh, bám sát quy hoạch quốc gia, tính hiệu quả và khả năng nguồn lực. Đồng thời, cần quy hoạch tốt vùng quân sự, vùng bán quân sự, vùng kinh tế và vùng sinh thái của cụm đảo Hòn Khoai để có phương hướng đầu tư đồng bộ như hạ tầng năng lượng, giao thông, viễn thông, công trình quân sự, công trình cảng nước sâu lưỡng dụng, nơi tránh trú bão…

Trong triển khai Đề án và các dự án thành phần, cần đặc biệt chú trọng hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái rừng, biển, đảo, bảo đảm phát triển bền vững, không được ảnh hưởng đến chức năng phòng thủ. Từng bước hoàn chỉnh các tuyến kết nối các khu kinh tế, công nghiệp, đô thị, khu logistics cảng biển, các khu chức năng gắn với Cảng Hòn Khoai và Cảng hàng không Cà Mau.

Tổng Bí thư lưu ý, đây là công trình tiền đồn chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt cả về phát triển kinh tế - xã hội lẫn quốc phòng - an ninh, tỉnh Cà Mau cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và nhà thầu, tập trung cao nhất nguồn lực, bảo đảm công trình thi công đúng tiến độ, chất lượng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường và tuyệt đối an toàn.

TẤN THÁI