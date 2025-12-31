Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà công bố Quyết định số 2839/QĐ-TTg ngày 31-12-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL; đồng thời, công bố Quyết định số 122/QĐ/ĐU ngày 31-12-2025 của Đảng ủy Chính phủ chỉ định đồng chí Lâm Thị Phương Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VH-TT-DL nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh, việc tiếp nhận đồng chí Lâm Thị Phương Thanh thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng lớn của Đảng đối với cá nhân đồng chí. Phó Thủ tướng đánh giá đồng chí Lâm Thị Phương Thanh là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn và năng lực công tác toàn diện. Với hơn 35 năm kinh nghiệm, đồng chí đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự đón nhận của tập thể Bộ VH-TT-DL. Nhận thức rõ đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm lớn, đồng chí khẳng định sẽ tận tâm, tận lực cùng toàn ngành kiến tạo các giá trị mới của văn hóa và con người Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chiến lược phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong thời gian tới.

VĨNH XUÂN