Quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự lãnh đạo Tạp chí Cộng sản và Ban Tổ chức Trung ương

Chiều 31-12, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; quyết định của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Dương Trung Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thôi giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương quyết định chỉ định đồng chí Dương Trung Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trần Cẩm Tú (bên phải) trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Dương Trung Ý tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Dương Trung Ý sinh năm 1971; quê ở Bắc Ninh. Đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Trưởng khoa, Học viện Xây dựng Đảng; Bí thư Chi bộ, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Lý luận chính trị; Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học. Từ tháng 9-2020, đồng chí được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

* Cũng trong chiều 31-12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, thôi giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Lê Minh Hưng (bên phải) trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Hoàng Trung Dũng tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Hoàng Trung Dũng sinh năm 1971, quê Hà Tĩnh. Đồng chí có trình độ Tiến sĩ Chính trị học, cử nhân Ngữ văn; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV. Đồng chí Hoàng Trung Dũng có thời gian dài công tác tại tỉnh Hà Tĩnh; từng là Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 2-2025, Đồng chí Hoàng Trung Dũng được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

TRẦN BÌNH