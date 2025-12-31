Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà làm Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng

Ngày 31-12, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cũng có quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực toàn diện, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, gương mẫu.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư giao.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng vào thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đến rất gần.

Do đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm với Văn phòng Trung ương Đảng; tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng tầm tham mưu chiến lược, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả...

