Chiều 18-11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đến Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia, chiều 18-11. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Kalinak; nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025), góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Slovakia.

Tổng Bí thư khẳng định, Slovakia luôn là người bạn thủy chung, gần gũi của Việt Nam; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Slovakia đã luôn ủng hộ, đoàn kết với nhân dân Việt Nam trong suốt 75 năm qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Kalinak và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; khẳng định hợp tác quốc phòng giữa hai nước được triển khai trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng ký năm 2015 đạt nhiều kết quả tích cực, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, đào tạo quân nhân, gìn giữ hòa bình…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Kalinak khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Slovakia tại khu vực. Chính phủ và nhân dân Slovakia luôn mong muốn làm sâu sắc hơn nữa, nâng cao hiệu quả hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng cũng như các lĩnh vực khác hai bên có lợi ích chung.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Kalinak hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, khẳng định sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành Slovakia và các đối tác Việt Nam để đưa quan hệ hai nước phát triển, tương xứng với tầm mức và tiềm năng sẵn có; nhấn mạnh hai nước còn rất nhiều tiềm năng bổ sung cho nhau trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Slovakia sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong nghiên cứu và triển khai các dự án chung trong lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Kalinak đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các tổ chức quốc tế cũng như trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU nhằm thúc đẩy các sáng kiến hợp tác mới, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

TRẦN BÌNH