Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia

Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến 20-11.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Kalinak tại lễ đón. Ảnh: T.B

Sáng 18-11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã chủ trì lễ đón chính thức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Robert Kalinak. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Đại tướng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Kalinak duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón. Ảnh: T.B

Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, góp phần triển khai tích cực và hiệu quả các cam kết hợp tác quốc phòng mà hai bên thống nhất trong Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng được ký năm 2015, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia Martin Glvac.

Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: T.B

Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Slovakia. Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ của Slovakia trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc phát triển đất nước, hội nhập quốc tế ngày nay. Mặc dù cách xa về địa lý, hai nước còn nhiều dư địa, tiềm năng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội đàm. Ảnh: T.B

Tại hội đàm, hai bên cùng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”, mong muốn mở rộng hợp tác quốc phòng song phương và đa phương, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích chung, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn Slovakia quan tâm, sớm cử Tùy viên Quốc phòng tại Việt Nam, làm cầu nối giúp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác mà hai bên thống nhất.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Kalinak phát biểu tại hội đàm. Ảnh: T.B



Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Kalinak nhấn mạnh về mối quan hệ truyền thống lâu đời Slovakia - Việt Nam, hai đất nước đã sát cánh bên nhau trong những năm tháng chiến tranh và phát triển. Đồng thời bày tỏ vui mừng trước kết quả quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua. Thời gian tới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Kalinak đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực: công nghiệp quốc phòng, trao đổi đoàn các cấp, an ninh mạng. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Kalinak nhất trí cử Tùy viên Quốc phòng Slovakia tại Việt Nam.

Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia hội đàm. Ảnh: TB

Đoàn Bộ Quốc phòng Slovakia tham gia hội đàm. Ảnh: T.B

Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác về đào tạo, trong đó Bộ Quốc phòng Slovakia nghiên cứu tiếp nhận quân nhân Việt Nam tham gia khóa đào tạo tiếng Slovakia và các chuyên ngành Slovakia có thế mạnh. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Slovakia sang học tiếng Việt, tham gia khóa quan chức quốc phòng quốc tế.

Cùng với đó, hai bên cũng thúc đẩy hợp tác về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thông qua trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, tham gia các khóa tập huấn phù hợp do mỗi bên tổ chức; tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng; nghiên cứu, tìm kiếm khả năng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác, như an ninh mạng, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Đại tướng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Kalinak tại lễ đón. Ảnh: T.B

Đại tướng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Kalinak, cùng đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước tại lễ đón. Ảnh: T.B

Bộ trưởng Phan Văn Giang tin tưởng, chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia sẽ góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng của hai bên, vì lợi ích hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phan Văn Giang trân trọng mời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Kalinak cùng lãnh đạo cơ quan phụ trách hợp tác công nghiệp quốc phòng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng hàng đầu của Slovakia tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba, dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2026.

TRẦN BÌNH