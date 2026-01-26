Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân

Sáng 26-1, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào, theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 đến 27-1.

Toàn cảnh lễ đón tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: QUANG PHÚC

Tham dự lễ đón Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào tại Phủ Chủ tịch có đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội…

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón. Ảnh: QUANG PHÚC

Từ đầu giờ sáng, đông đảo các em thiếu niên, học sinh và người dân Thủ đô với cờ Việt Nam, Lào và những bông hoa tươi thắm trên tay đứng dọc hai bên đường Hoàng Văn Thụ dẫn vào Phủ Chủ tịch hân hoan chào đón Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

Các em thiếu nhi Hà Nội tại lễ đón. Ảnh: QUANG PHÚC

Các em thiếu nhi Hà Nội tại lễ đón. Ảnh: QUANG PHÚC

Các em thiếu nhi Hà Nội tại lễ đón. Ảnh: QUANG PHÚC

Đúng 9 giờ 20 phút, đoàn xe lễ tân dưới sự hộ tống của xe dẫn đường, xe cảnh vệ đưa Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào tiến vào Phủ Chủ tịch.

Trên thảm đỏ, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân chào, bắt tay Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Các em học sinh tặng Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân những bó hoa tươi thắm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và p hu nhân chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và p hu nhân. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm và p hu nhân chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và p hu nhân. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith bước lên bục danh dự.

Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, cùng lúc những loạt đại bác chào mừng vang lên hùng tráng.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm mời Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith giới thiệu các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước tại lễ đón.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith trên bục khi Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: QUANG PHÚC

Toàn cảnh lễ đón. Ảnh: QUANG PHÚC

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng với cả hai nước khi Lào vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII; Việt Nam cũng vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đồng chí Tô Lâm tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Chuyến thăm thể hiện sự tin cậy chính trị cao nhất, gắn bó đặc biệt và sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Đảng, hai Nhà nước; góp phần nâng tầm quan hệ và định hướng hợp tác toàn diện, hiệu quả, thực chất của giai đoạn phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước.

Ngay sau lễ đón, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào đã tiến hành hội đàm.

Tin liên quan Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

TRẦN BÌNH