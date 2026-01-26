Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 đến 27-1.

Sáng 26-1, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân xuống chuyên cơ tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân tại lễ đón ở sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: VIẾT CHUNG

Quang cảnh sân bay quốc tế Nội Bài tại lễ đón. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm.

>>> Hình ảnh lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: VIẾT CHUNG

TRẦN BÌNH