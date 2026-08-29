TPHCM đảm bảo an ninh trật tự dịp Quốc khánh 2-9

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy vừa ký ban hành văn bản số 7978/UBND-NCPC về tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ Quốc khánh 2-9 trên địa bàn thành phố.

Nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân tăng cao

Theo đó, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày, trên địa bàn diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Song song với nhu cầu đi lại, vui chơi, giải trí của người dân tăng cao, nguy cơ phát sinh các vấn đề an ninh trật tự, tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, cháy nổ cũng gia tăng.

UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị và UBND các xã, phường, đặc khu chủ động triển khai phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ; bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ an toàn trụ sở, các địa điểm tổ chức sự kiện và kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Công an TPHCM được giao phối hợp Bộ Tư lệnh TPHCM, đơn vị liên quan nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa và các đoàn lãnh đạo cấp cao đến thành phố. Đồng thời, tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm; quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại nơi tập trung đông người, chung cư, nhà ở nhiều tầng, cơ sở lưu trú; tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, nhất là tại các điểm diễn ra sự kiện và cửa ngõ thành phố.

UBND các xã, phường, đặc khu chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời vấn đề bức xúc của người dân, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự; chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ.

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