Cơ sở sẵn sàng đón cơ chế mới

Sau khi Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị, Thành ủy TPHCM đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai và HĐND thành phố cũng tổ chức ngay kỳ họp để xây dựng các cơ chế, chính sách mới. Tiếp nối tinh thần đó, hệ thống chính trị cơ sở của thành phố đã bước vào trạng thái hành động khẩn trương nhằm chuẩn bị cho việc thi hành, đảm bảo tuyệt đối không phát sinh khoảng trống pháp lý khi luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1-10.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xóm Chiếu hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Giải phóng nguồn lực của địa phương

Tại phường Chợ Quán, công việc chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương. Ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ, Chủ tịch UBND phường cho biết, địa phương đang hoàn thiện kế hoạch quán triệt tinh thần Luật Phát triển đô thị đến toàn thể cán bộ, nhân dân và doanh nghiệp với nhiều hình thức đa dạng, ứng dụng tối đa công nghệ số. Phường đã chuẩn bị sẵn sàng từ bộ máy, đội ngũ thực thi đến nguồn lực tài chính; đồng thời rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030, chuẩn bị thủ tục cho 11 dự án trọng điểm và hướng tới mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026. Việc thống kê nhà, đất công cũng được hoàn thành để chuẩn bị quỹ đất sạch cho các công trình phúc lợi. Ngay thời điểm này, nhiều đề án đã được phường chủ động khởi động. Phường cũng đang lập đề án kêu gọi đầu tư hợp tác công - tư (PPP) để phát triển các không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao và mảng xanh đô thị theo cơ chế của Luật Phát triển đô thị.

“Luật Phát triển đô thị là cơ hội giải quyết triệt để các điểm nghẽn tại cấp cơ sở. Trong đó, cơ chế giao biên chế linh hoạt theo khối lượng công việc của luật thay vì cào bằng theo đơn vị hành chính sẽ giúp phường bổ sung kịp thời lực lượng chuyên trách đô thị, địa chính, tư pháp, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân”, ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ chia sẻ.

Chủ tịch UBND phường Chợ Quán tin tưởng rằng với việc luật thiết lập cơ chế tăng quyền tự chủ ngân sách, cho phép tăng chi trực tiếp cho các công trình phúc lợi tại chỗ sẽ giúp các phường chủ động đẩy nhanh tiến độ nâng cấp trường học và hạ tầng công ích mà không phải thụ động chờ đợi cơ chế xin - cho. Hiện phường đang nghiên cứu sử dụng tạm khu đất 152 Trần Phú cho sinh hoạt cộng đồng nhưng ngân sách không đủ đầu tư bài bản.

Còn tại phường Thủ Dầu Một, bà Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, cho biết với địa bàn có dân cư đông, biến động dân số cơ học lớn và hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển, phường xác định phải rà soát lại những nguồn lực đang có và thay đổi toàn diện cách thức điều hành. Khi có quy định phân cấp, phân quyền, địa phương lập tức rà soát đầu mối tiếp nhận, đơn vị xử lý, thời gian giải quyết và trách nhiệm từng bộ phận. Với những nội dung mới hoặc liên ngành, phường sẽ tổ chức trao đổi, tập huấn và vận hành thử trước khi triển khai.

“Mỗi hồ sơ phải có người theo dõi, mỗi vướng mắc phải có đầu mối xử lý và mỗi phản ánh chính đáng của người dân, doanh nghiệp phải được tiếp nhận đến cùng”, bà Nguyễn Thu Cúc nói.

Kỳ vọng đưa cơ chế mới về đúng việc cơ sở

Tại phường Bình Hòa, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và đông lao động, việc triển khai Luật Phát triển đô thị được bắt đầu từ công tác tuyên truyền. Với gần 700 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, ông Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết trọng tâm hiện nay là giúp hệ thống chính trị và nhân dân hiểu rõ các cơ chế mới để luật sớm đi vào thực tiễn. Địa phương sẽ tích cực tuyên truyền để người dân, cán bộ, đảng viên hiểu và đồng thuận với các quyết sách của TPHCM khi được ban hành.

Tại phường Phước Thắng, đặc thù một địa bàn có nhiều khu vực đang được định hướng phát triển đô thị, du lịch, thương mại - dịch vụ cũng đặt ra yêu cầu địa phương phải nhìn lại những nguồn lực mình đang có để chuẩn bị cho chặng đường mới. Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết phường Phước Thắng đang xác định rõ việc nào có thể chủ động làm ngay, việc nào cần chuẩn bị thêm về nhân lực, chuyên môn và nội dung nào cần thành phố hướng dẫn để thực hiện thống nhất. Phường cũng sẽ rà soát những khu đất, công trình, hạ tầng đang sử dụng chưa hiệu quả để có phương án phù hợp.

Theo ông Nguyễn Tấn Bản, thay vì chỉ trông chờ nguồn lực đầu tư mới, cần nhìn lại những gì đã có để khai thác tốt hơn. Hạ tầng đã đầu tư cần được tận dụng hiệu quả trước khi tính đến đầu tư mới; đất đai, không gian đô thị phải được sử dụng đúng quy hoạch, tiết kiệm, gắn với chỉnh trang và lợi ích lâu dài của người dân. Bên cạnh đó, phường tiếp tục rà lại đội ngũ cán bộ, dữ liệu và quy hoạch. Những nhiệm vụ đã rõ về thẩm quyền, quy trình thì có thể triển khai ngay; những nội dung còn thiếu nhân lực, chuyên môn hoặc liên quan đến phân cấp, quy hoạch và quy trình cần thống nhất sẽ được tổng hợp, đề nghị thành phố hướng dẫn.

Địa phương chủ động khai thác nguồn lực Phường Vũng Tàu chịu áp lực lớn về giao thông, trật tự đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường, cảnh quan, bãi đỗ xe và dịch vụ. Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường cho biết, từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương đã chuyển tư duy của đội ngũ cán bộ từ quản lý sang kiến tạo phát triển. Việc phân quyền mạnh về cơ sở sẽ giúp xử lý công việc sát thực tế hơn. Đồng thời, việc đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Ông Vũ Hồng Thuấn nêu rõ, việc thi hành Luật Phát triển đô thị tới đây chắc chắn sẽ mở thêm cơ chế để Vũng Tàu cải tạo những khu vực đã hình thành nhưng chưa đáp ứng tốt nhu cầu hiện nay; đồng thời huy động hợp lý nguồn lực từ người dân, doanh nghiệp. Với những khu đất công phù hợp, phường có thể nghiên cứu khai thác để bổ sung các tiện ích đô thị đúng quy hoạch và quy định. “Thời gian tới, phường tiếp tục rà soát các điểm nghẽn về trật tự xây dựng, đất công, bãi đỗ xe, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị; hoàn thiện dữ liệu quản lý theo địa bàn và chuẩn hóa đội ngũ theo vị trí việc làm”, ông Vũ Hồng Thuấn thông tin.

NHÓM PV