Đẹp mê hoặc hàng rào xanh ở Minh Hóa, Quảng Trị

Thay vì xây tường rào bê tông, ngày càng nhiều gia đình ở xã Minh Hóa (tỉnh Quảng Trị) lựa chọn trồng cây xanh làm hàng rào quanh nhà. Những hàng cây xanh mướt nối dài theo đường làng, ngõ xóm, góp phần tạo nên một bức tranh nông thôn yên bình, đẹp mắt.

Video: Đẹp mê hoặc hàng rào xanh ở Minh Hóa. Thực hiện: ĐỨC NGHĨA

Men theo những con đường nông thôn qua các thôn Hợp Lợi, Thanh Long, Minh Tiến ở xã Minh Hóa, không khó để bắt gặp những hàng chè tàu dài tít tắp, xanh mướt. Đây được xem như những hàng rào xanh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho nông thôn thay thế hàng rào cứng bằng bê tông, cốt thép...

Đẹp mê hoặc hàng chè tàu dài tít tắp, xanh mướt ở Minh Hóa. Ảnh: ĐỨC NGHĨA



Sau nhiều năm dày công vun trồng, cắt tỉa, gia đình anh Đinh Lâm Sỹ (29 tuổi, ngụ thôn Hợp Lợi, xã Minh Hóa) tạo dựng được hàng rào bằng cây chè tàu dài hàng chục mét xung quanh khuôn viên nhà.

Đây là một trong những hàng rào xanh được đánh giá đẹp mắt ở xã Minh Hóa và được nhiều người dừng lại “check-in” khi ngang qua.

Anh Sỹ cho biết hàng rào chè tàu này được bố mẹ anh trồng, chăm sóc hơn 10 năm nay. Mỗi tháng gia đình tiến hành cắt tỉa, tạo hình khoảng 2 lần, mỗi lần kéo dài 2 ngày. Sau nhiều năm dày công cắt tỉa, hàng chè tàu của gia đình anh Sỹ chẳng khác gì một hàng rào vuông vắn, đẹp mắt.

Cạnh nhà anh Sỹ, ông Đinh Quốc Khánh (73 tuổi, ngụ thôn Hợp Lợi, xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị) đang tạo hình cho hàng rào xanh che chắn trước mặt ngôi nhà của mình. Không những ông mà con cái cũng vun trồng, tạo dựng những hàng rào xanh từ cây chè tàu như thế.

“Nắng gay gắt vượt ngưỡng 40 độ nhưng có hàng rào xanh nên nhà cửa trong thôn cũng mát dịu. Chúng tôi nói với nhau cố gắng phát triển, đặc biệt những nhà có đường bê tông đi qua nên trồng loài cây này vì đẹp”, ông Khánh nói.

Theo ông Khánh, cây chè tàu ít sâu bệnh, chịu hạn tốt, dễ chăm sóc nên người dân lựa chọn để trồng. Tại thôn Hợp Lợi, có gia đình đã gìn giữ, chăm sóc hàng rào bằng chè tàu trên dưới 15 năm nay. Nhiều người kỳ công cắt tỉa, tạo hình để có được những hàng rào xanh rất đẹp mắt.

Cắt tỉa những hàng rào xanh ở Minh Hóa

Ông Đinh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hóa, cho biết đã có nhiều hộ dân hưởng ứng, thực hiện hàng rào bằng cây xanh. Mô hình này không những góp phần đảm bảo cảnh quan môi trường mà còn thay đổi bộ mặt của nông thôn.

“Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục triển khai hàng rào cây xanh để đảm bảo cảnh quan môi trường được xanh, sạch, đẹp”, ông Tuấn cho biết.

ĐỨC NGHĨA - VĂN THẮNG