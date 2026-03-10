TPHCM đẩy mạnh tuyên truyền, chung tay gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Ngày 10-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM ban hành Công văn số 927-CV/BTGDVTU về việc đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) và Hải Đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Biên phòng) tặng cờ Tổ quốc kết hợp tuyên truyền phòng chống IUU cho ngư dân trên vùng biển TPHCM

Theo đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đề nghị các cơ quan báo chí thành phố và các địa phương ven biển khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền.

Nội dung, hình thức tuyên truyền phải được thực hiện đa dạng, phong phú, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là ngư dân.

Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo UBND TPHCM kiểm tra thực tế và làm việc tại các cảng cá trên địa bàn xã Long Hải, TPHCM, ngày 16-12

Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào việc quản lý chặt nhóm tàu cá “3 không” gồm không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép; đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Các đơn vị cũng cần phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật mới, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Văn bản nhấn mạnh vai trò của chính quyền địa phương trong quản lý tàu cá và vận động ngư dân không xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Lực lượng chức năng kiểm tra thiết bị giám sát hành trình VMS trên tàu cá hoạt động trên vùng biển phía Nam

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh truyền thông trên nhiều nền tảng số và hệ thống thông tin cơ sở được kỳ vọng sẽ nâng cao trách nhiệm của mỗi chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân, góp phần thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU trong đợt kiểm tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu đối với nghề cá Việt Nam.

