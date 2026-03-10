TPHCM đẩy mạnh tuyên truyền, chung tay gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Theo đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đề nghị các cơ quan báo chí thành phố và các địa phương ven biển khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền.
Nội dung, hình thức tuyên truyền phải được thực hiện đa dạng, phong phú, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là ngư dân.
Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào việc quản lý chặt nhóm tàu cá “3 không” gồm không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép; đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt thiết bị giám sát hành trình (VMS).
Các đơn vị cũng cần phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật mới, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
Văn bản nhấn mạnh vai trò của chính quyền địa phương trong quản lý tàu cá và vận động ngư dân không xâm phạm vùng biển nước ngoài.
Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh truyền thông trên nhiều nền tảng số và hệ thống thông tin cơ sở được kỳ vọng sẽ nâng cao trách nhiệm của mỗi chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân, góp phần thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU trong đợt kiểm tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu đối với nghề cá Việt Nam.