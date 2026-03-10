Đảm bảo nguồn cung xăng dầu, khí cho thị trường

Trưa 10-3, Sở Công thương TPHCM làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí nhằm rà soát tình hình cung ứng năng lượng trên địa bàn trong bối cảnh nhu cầu thị trường tăng mạnh.

Người dân đổ xăng tại Cửa hàng xăng dầu số 9, phường Bến Thành, TPHCM trong buổi sáng 10-3. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Công khai số hotline, báo cáo hằng ngày

Mở đầu buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công thương TPHCM, cho biết cơ quan quản lý đang theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu, khí trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng Sở Công thương TPHCM thông tin tại cuộc họp trưa 10-3

Cập nhật bảng giá mới nhất tại một số nước cho thấy, giá xăng tại Singapore khoảng 46.000 đồng/lít; Lào khoảng 38.600 đồng/lít; Thái Lan khoảng 32.000 đồng/lít; Trung Quốc và Campuchia gần 29.000 đồng/lít. Giá thấp hơn là Indonesia và Malaysia, lần lượt khoảng 20.000 đồng/lít và 17.000 đồng/lít nhờ chính sách trợ giá của Chính phủ. Như vậy, giá xăng dầu hiện tại của Việt Nam vẫn ở mức trung bình so với các quốc gia lân cận.

Trước khó khăn về nguồn cung, một số doanh nghiệp khí đề xuất giải pháp tạm thời giảm khối lượng sang chiết, như nạp bình gas 12kg thành 6kg hoặc bình 45kg thành 22kg. Tuy nhiên, Sở Công thương yêu cầu doanh nghiệp phải công khai thông tin với cơ quan quản lý và người tiêu dùng để bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Công thương cũng triển khai phương án điều hành linh hoạt việc vận chuyển xăng dầu. Doanh nghiệp có nhu cầu có thể gửi văn bản để được hỗ trợ lưu thông trong bối cảnh một số tuyến đường hạn chế xe bồn vào nội thành trong giờ cao điểm.

Từ ngày 10-3, sở áp dụng cơ chế báo cáo nguồn hàng hằng ngày nhằm kịp thời phối hợp điều tiết khi xuất hiện thiếu hụt cục bộ. Thực tế gần đây ghi nhận tình trạng một số người dân mua xăng tích trữ tại nhà, góp phần làm nhu cầu tăng đột biến.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM trao đổi thông tin tại cuộc họp

Liên quan công tác quản lý thị trường, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, cho biết lực lượng chức năng đã ghi nhận một số cửa hàng tạm thời hết xăng hoặc dầu do nhà cung cấp chưa xác định thời gian giao hàng.

Với các trường hợp này, lực lượng quản lý thị trường yêu cầu cửa hàng cung cấp đầy đủ phiếu đặt hàng, xác nhận đơn hàng và thông tin trách nhiệm của nhà cung cấp để xác minh, báo cáo cơ quan chức năng và thông tin minh bạch đến người dân. Việc giám sát được duy trì đến khi nguồn cung được khắc phục.

Khách đổ xăng E10 tại một cửa hàng PVOIL

Cùng với đó, lực lượng quản lý thị trường tăng cường theo dõi diễn biến cung - cầu, giá bán xăng dầu trên địa bàn để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như khan hiếm hàng, tăng giá bất hợp lý, gián đoạn nguồn cung hoặc ngừng bán không có lý do chính đáng.

Các đội quản lý thị trường tập trung kiểm tra doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ, xử lý nghiêm hành vi găm hàng, bán sai giá niêm yết, tự ý tăng giá hoặc kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc. Chi cục duy trì trực 24/7 và công khai số hotline - đường dây nóng (028) 39321014 để tiếp nhận phản ánh của người dân.

Không tự ý trữ xăng dầu trong nhà, hầm...

Ở góc độ an toàn, ông Trần Xuân Phương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TPHCM, cảnh báo tình trạng một số người dân mua xăng bằng can nhựa, thùng phuy hoặc chai lọ mang về tích trữ tại nhà, thậm chí để trong tầng hầm. Việc này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, nhất là tại khu dân cư hoặc nhà ở kết hợp kinh doanh.

Ông Trần Xuân Phương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM cảnh báo nguy cơ cháy nổ nếu chứa trữ xăng dầu không đúng cách

Theo ông Trần Xuân Phương, người dân chỉ nên mua xăng dầu vừa đủ nhu cầu sử dụng, tuyệt đối không tích trữ số lượng lớn trong nhà. Xăng dầu là chất rất dễ cháy, chỉ cần rò rỉ hoặc gặp nguồn nhiệt, tia lửa điện có thể gây cháy lớn, đe dọa tính mạng và tài sản.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM trao đổi thông tin tại cuộc họp

Kết luận buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, nhấn mạnh ngành công thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời tham mưu UBND TPHCM và Bộ Công thương các giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, khí cho thị trường.

Đồng thời, bà khuyến nghị người dân mua và sử dụng nhiên liệu vừa đủ nhu cầu, tránh tâm lý tích trữ gây áp lực lên thị trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sức mua tăng từ 30%-200% Ông Trịnh Quốc Việt, Phó Giám đốc Petrolimex Sài Gòn, cho biết nhu cầu mua xăng dầu tăng đột biến trong những ngày gần đây. Sản lượng bán toàn hệ thống tăng 131% so với cùng kỳ; riêng tại TPHCM tăng 165%, trong đó khu vực ngoại thành tăng hơn 200%. Để bảo đảm nguồn cung, doanh nghiệp đã kéo dài thời gian xuất hàng tại kho đến 4 giờ 30 sáng. Tương tự, ông Trần Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Gas Miền Nam, cho biết sức mua tăng cao, doanh nghiệp đang nỗ lực duy trì nguồn cung ổn định ít nhất đến ngày 20-3. Trong khi đó, ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó phòng Kinh doanh Sài Gòn Petro, cho hay sản lượng tiêu thụ trực tiếp của doanh nghiệp trong khoảng 10 ngày qua tăng 30%-50%, song nguồn hàng vẫn được bảo đảm.

THI HỒNG