Kinh tế

Thị trường

Giá vàng chiều 10-3 tiếp tục tăng, vượt 186 triệu đồng/lượng

SGGPO

Giá vàng miếng SJC và giá vàng nhẫn 9999 chiều 10-3 đã vượt 186 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 15 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với đầu giờ sáng, tổng cộng tăng 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 183,1 triệu đồng/lượng mua vào và 186,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng thêm 400.000 đồng/lượng chiều mua và 600.000 đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 2 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 183,1 triệu đồng/lượng mua vào và 186,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 183,3 triệu đồng/lượng mua vào và 186,3 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng miếng SJC khoảng 200.000 đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng thêm 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,9 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 183 triệu đồng/lượng mua vào và 186 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 182,8 triệu đồng/lượng mua vào và 185,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 10-3 (giờ Việt Nam) lên 5.184,8 USD/ounce, tăng thêm 14 USD so với sáng nay, tổng cộng tăng gần 48 USD/ounce so phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 164,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 21,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở mức 22-22,5 triệu đồng/lượng so với sáng nay.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC Vàng miếng SJC Báo giá Kitco Mua vào Nhẫn Giá vàng Đầu giờ Tăng thêm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn