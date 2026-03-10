Giá vàng chiều 10-3 tiếp tục tăng, vượt 186 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 15 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với đầu giờ sáng, tổng cộng tăng 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 183,1 triệu đồng/lượng mua vào và 186,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng thêm 400.000 đồng/lượng chiều mua và 600.000 đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 2 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 183,1 triệu đồng/lượng mua vào và 186,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 183,3 triệu đồng/lượng mua vào và 186,3 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng miếng SJC khoảng 200.000 đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng thêm 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,9 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 183 triệu đồng/lượng mua vào và 186 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 182,8 triệu đồng/lượng mua vào và 185,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 10-3 (giờ Việt Nam) lên 5.184,8 USD/ounce, tăng thêm 14 USD so với sáng nay, tổng cộng tăng gần 48 USD/ounce so phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 164,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 21,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở mức 22-22,5 triệu đồng/lượng so với sáng nay.

NHUNG NGUYỄN