VN-Index tăng gần 63 điểm sau đó “hạ nhiệt”

Dù không giữ được số điểm cao nhất phiên nhưng VN-Index đã ghi nhận phiên phục hồi khá tích cực với sắc xanh, tím chiếm lĩnh thị trường.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 10-3 tiếp tục rung lắc sau phiên giảm kỷ lục hôm trước. VN-Index mở phiên đã phủ đầy sắc xanh, có lúc tăng gần 63 điểm, lên 1.716,62 điểm, sau đó hạ nhiệt.

Dù VN-Index vẫn chưa lấy lại mốc 1.700 điểm nhưng dòng tiền đã lan tỏa khắp các nhóm ngành. Trong đó, nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) hút được dòng tiền tích cực nên đồng loạt tăng mạnh: STB, MBB, EVF, VCK tăng trần, ACB tăng 6,68%, CTG tăng 5,57%, HDB tăng 4,36%, VCB tăng 5,41%, BID tăng 3,08%, TCB tăng 3,59%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản có sự phân hóa nhưng sắc xanh, tím cũng chiếm ưu thế: NLG, TCH tăng trần, VHM tăng 1,58%, KDH tăng 4,59%, IDC tăng 6,41%, NVL tăng 1,43%. Ngược lại, VIC giảm 2,61%, CEO giảm 2,07%, VRE giảm 1,64%, HDC giảm 1,16%; DIG, BCM giảm gần 1%.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu (hóa chất, phân bón, thép), tiêu dùng cũng phục hồi tích cực, nhiều cổ phiếu tăng mạnh: DGC tăng trần, DCM tăng 5,75%, DPM tăng 4,51%; HPG tăng trần, NKG tăng 3,7%, HSG tăng 3,62%; VNM tăng trần, MWG tăng 5,19%, PNJ tăng 6,57%...

Riêng nhóm cổ phiếu dầu khí đi ngược thị trường chung, tiếp tục giảm sâu vì lực bán vẫn rất mạnh sau chuỗi tăng điểm kéo dài trước đó: PVT, PLX giảm sàn, BSR giảm 6,37%, PVS giảm 8,06%, PVC giảm 6,21%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 23,94 điểm (1,45%) lên 1.676,73 điểm với 258 mã tăng, 88 mã giảm và 37 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 4,71 điểm (2%) lên 240,07 điểm với 132 mã tăng, 39 mã giảm và 38 mã đứng giá. Thanh khoản tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 41.500 tỷ đồng, tăng 400 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản 44.500 tỷ đồng.

Thêm điểm tích cực là khối ngoại cũng đã quay lại mua ròng trên sàn HOSE hơn 950 tỷ đồng, cắt đứt chuỗi bán ròng 5 phiên trước đó. Cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất là HPG với gần 582 tỷ đồng, tiếp đến là MWG gần 562 tỷ đồng và FPT gần 318 tỷ đồng. Cả 3 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng đồng loạt tăng mạnh, HPG tăng trần, MWG tăng 5,19% và FPT tăng 4,74%.

NHUNG NGUYỄN