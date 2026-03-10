Huế xử lý cửa hàng xăng dầu chỉ bán tối đa 300.000 đồng/lượt

Sở Công Thương TP Huế khẳng định, lượng xăng dầu trên địa bàn hiện không thiếu, vẫn đảm bảo nguồn cung phục vụ người dân trong thời gian tới.

Ngày 10-3, Sở Công Thương TP Huế cho biết, sau khi nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội, Chi cục Quản lý thị trường TP Huế tiến hành kiểm tra và lập biên bản nhắc nhở do vi phạm lần đầu đối với chủ cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên đường Minh Mạng, phường Thủy Xuân, TP Huế do chỉ bán xăng dầu tối đa 300.000 đồng/lượt. Đồng thời, yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh bán lẻ xăng dầu này không tái diễn hành vi tương tự.

Nguồn cung xăng dầu tại TP Huế vẫn được duy trì ổn định thông qua 6 đầu mối phân phối cho 128 cửa hàng bán lẻ, với 15.000m3/ngày

Cùng ngày, ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công Thương TP Huế cho biết, hiện nguồn cung xăng dầu trên địa bàn vẫn được duy trì ổn định thông qua 6 đầu mối phân phối cho 128 cửa hàng bán lẻ, với 15.000m3/ngày. Để chủ động trong mọi tình huống, Sở đã đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn không để gián đoạn nguồn cung trong hệ thống; đồng thời xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng phù hợp nhằm cung cấp đầy đủ cho các cửa hàng bán lẻ.

Các doanh nghiệp và thương nhân phân phối xăng dầu được khuyến khích tăng cường chia sẻ nguồn cung trong hệ thống phân phối, có chính sách phân bổ nguồn hàng hợp lý nhằm đảm bảo hoạt động của các đại lý và cửa hàng bán lẻ được duy trì ổn định.

Ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công Thương TP Huế cho biết, hiện nguồn cung xăng dầu trên địa bàn vẫn được duy trì ổn định thông qua 6 đầu mối phân phối cho 128 cửa hàng bán lẻ, với 15.000m3/ngày

Sở Công Thương TP Huế cũng đề nghị chính quyền các phường, xã tăng cường giám sát hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn để kịp thời nắm bắt tình hình, báo cáo cơ quan chức năng khi có dấu hiệu bất thường.

VĂN THẮNG