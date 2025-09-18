TPHCM: Gần 500 người khuyết tật tham gia kết nối cơ hội việc làm

Ngày 18-9, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM phối hợp Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm TPHCM và UBND phường Xuân Hòa tổ chức ngày hội việc làm cho người lao động, người lao động khuyết tật trên địa bàn thành phố năm 2025. Có 497 lao động khuyết tật đăng ký tìm việc tại ngày hội.

Ngày hội lần này thu hút 56 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng 3.127 vị trí việc làm. Trong đó, 28 doanh nghiệp có 522 vị trí tuyển dụng lao động là người khuyết tật.

Ông Bùi Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm TPHCM cho biết, ngày hội nhằm kết nối, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động, đặc biệt là người khuyết tật, có cơ hội tìm việc, giao lưu, học hỏi lẫn nhau; đồng thời, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, để “không ai bị bỏ lại phía sau".

"Chúng tôi mong muốn phối hợp doanh nghiệp ở các địa bàn để đào tạo kiến thức, kỹ năng cơ bản cho người khuyết tật nhằm phục vụ công việc. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp để ghi nhận những nhu cầu, khó khăn của doanh nghiệp, người lao động khuyết tật trong quá trình làm việc, qua đó tạo môi trường lao động tốt, hài hòa", ông Bùi Thanh Tuấn cho hay.

Người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm

Dịp này, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng nhiều vị trí như: bán hàng, giao hàng, phục vụ, kỹ thuật viên, kế toán, bảo vệ, chăm sóc khách hàng, thu ngân…

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, CEO - Founder Công ty TNHH TMDV Haga Smartech cho biết, đơn vị đang tuyển 2 kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại/máy tính, 15 nhân viên bán hàng, 1 kế toán nội bộ và 2 nhân viên marketing. Mức lương dao động từ 7 đến 15 triệu đồng/tháng/nhân viên. "Công ty có 2 nhân viên là người khuyết tật đang làm việc, các bạn rất hòa đồng, làm việc hiệu quả", bà Hạnh nói.

Chị Trần Thị Ngọc Hiếu bên cạnh các sản phẩm tự làm tại ngày hội

Đặc biệt, tại ngày hội còn có các cửa hàng của chính người khuyết tật làm chủ. Chị Trần Thị Ngọc Hiếu, chủ cửa hàng Ốc Hiếu, chia sẻ: “Cũng là một người khuyết tật, tôi hiểu nhu cầu tìm việc của các bạn. Tôi mong muốn mọi người có công việc tốt, tạo ra thu nhập ổn định cuộc sống”.

Cửa hàng của chị hiện tuyển thợ, học việc làm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, bán hàng online và cộng tác viên truyền thông. Chị nhận đào tạo miễn phí từ đầu cho đến khi thành thạo.

Anh Lê Thúc Vinh (bên phải) trao đổi, tư vấn về việc làm cho người khuyết tật

Hay anh Lê Thúc Vinh, Giám đốc Công ty cổ phần xã hội Tiếp lửa, cho biết đơn vị đang tuyển 20 nhân viên kinh doanh online (làm việc tại nhà). Với yêu cầu có laptop, kỹ năng tin học văn phòng, sử dụng mạng xã hội và là người ham học hỏi. Nếu chưa có kỹ năng bán hàng sẽ được công ty đào tạo.

Sinh ra là một đứa trẻ bình thường, đến khi học THCS, phần xương cột sống của anh Vinh bất ngờ bị biến dạng, chiếc lưng còng xuống. Dù được phẫu thuật nắn cột sống nhưng lưng của anh vẫn không thể trở lại bình thường. Không vì thế mà buồn bã, ngược lại anh luôn tìm cách nỗ lực vươn lên. “Từng trải qua khó khăn trong xin việc, mình càng mong muốn tạo công việc cho các bạn khuyết tật khác”, anh Vinh tâm sự.

Tại ngày hội, nhiều người khuyết tật bày tỏ mong muốn tìm được công việc phù hợp. Anh Nguyễn Duy Quang (sinh năm 2002, ngụ phường Đức Nhuận) từng bị tai biến và hiện liệt nửa chân bên phải. Anh hy vọng tìm một công việc như bán hàng, chăm sóc khách hàng… “Các doanh nghiệp tư vấn rất rõ ràng, cụ thể về yêu cầu tuyển dụng”, anh Quang nói.

CẨM TUYẾT