Xác minh clip cô gái vừa lái xe vừa vái lạy trên đường

Liên quan đến clip hai cô gái đi chung một xe máy, một trong hai người dùng hai tay vái lạy người đi đường tại phường Lái Thiêu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM đã chỉ đạo đội nghiệp vụ xác minh, xử lý.

Trưa 11-12, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM cho biết đã tiếp nhận thông tin clip về vụ cô gái lái xe máy, buông hai tay rồi chắp tay vái lạy người đi đường. Theo đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông Bình Triệu xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trên.

Clip cô gái đùa cợt, buông tay khi lái xe lan truyền trên mạng xã hội

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một cô gái mặc trang phục khá mát mẻ, điều khiển xe vespa màu trắng có biển số 61B2 482XX. Phía sau là một cô gái mặc áo đen liên tục cười nói.

Hai cô gái cười đùa khi tham gia giao thông trên đường CMT8

Cả hai tỏ ra phấn khích khi đang "vi vu" bằng xe máy trên đường CMT8, đoạn từ phường Lái Thiêu về phía phường Thuận An. Cả hai cười đùa, biểu hiện dấu hiệu kỳ lạ.

Cô gái phấn khích buông tay, vái lạy khi đang lái xe

Trong lúc cao hứng, cô gái áo trắng đang điều khiển phương tiện buông hai tay, sau đó chắp tay vái người đi đường. Vừa vái vừa cười đùa với cô gái phía sau yên xe.

Hành vi coi thường pháp luật này khiến người đi đường bức xúc, có người quay clip và đăng tải trên mạng xã hội.

TÂM TRANG