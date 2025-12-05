Nhếch nhác đường Thuận Giao 17

Mỗi ngày phải cõng hàng chục xe chở rác quá tải, khiến đường Thuận Giao 17 “nát như tương” và luôn bốc mùi hôi thối.

Đường Thuận Giao 17 qua khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao (TPHCM) dài khoảng 1km nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng, chằng chịt “ổ voi”.

Mặt đường luôn trong tình trạng nhầy nhụa

Người dân đi lại rất khó khăn và có thể té ngã vào những vũng sình lầy trên đường bất cứ lúc nào. Vừa chạy xe vừa phải che mũi vì mặt đường luôn bốc mùi hôi thối.

Xe trung chuyển rác lưu thông trên đường Thuận Giao 17

Theo người dân địa phương, nguyên nhân con đường xuống cấp như hiện nay vì trên trục đường này có một điểm trung chuyển rác. Hơn thế, nhiều xe quá tải trọng ra vào liên tục.

Trong quá trình vận chuyển, nước rỉ rác chảy xuống mặt đường. Nhiều lúc nước mưa cộng thêm nước rỉ rác làm cho mặt đường luôn dơ bẩn, nhếch nhác. Anh Trần Hiếu Nhẫn (46 tuổi), một cư dân sinh sống ở đây cho biết, bây giờ con đường này đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân.

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, bà con đã nhiều lần phản ánh vấn đề này, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết.

Xe chở rác quá tải lưu thông trên đường Thuận Giao 17

Khi đoạn đường xuống cấp, khó thể đi lại được, người dân góp tiền mua đá về vá dặm. Nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn là đâu lại vào đấy. “Đó chỉ là phương án tạm thời. Người dân rất mong sớm có phương án di dời trạm trung chuyển rác; sửa đường để trả lại môi trường trong lành cho người dân”, anh Nhẫn kiến nghị.

Điểm trung chuyển rác nằm trong khu dân cư

Được biết, trước ngày 1-7-2025 đã có dự án nâng cấp, mở rộng đường Thuận Giao 17, nhưng đến nay vẫn chưa thấy chuyển động. Hiện lãnh đạo địa phương tiếp tục ghi nhận kiến nghị của người dân và chuyển đến các cơ quan thẩm quyền xử lý.

VĂN CHÂU