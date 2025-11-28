TPHCM giải thể Thanh tra Sở Xây dựng, chuyển nhân sự về phòng chuyên môn

Sở Xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận trụ sở làm việc, tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Thanh tra Sở Xây dựng để tiếp tục sử dụng, phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Một công trình sửa chữa tại đường Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường vừa ký ban hành quyết định giải thể Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM.

Theo quyết định, Sở Xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận trụ sở làm việc, tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Thanh tra Sở Xây dựng để tiếp tục sử dụng, phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Xây dựng theo quy định. Đồng thời, sắp xếp, bố trí nhân sự của Thanh tra Sở Xây dựng (gồm công chức lãnh đạo, quản lý; công chức chuyên môn, nghiệp vụ) đảm bảo phù hợp vị trí việc làm. Phối hợp với Công an TPHCM để tiến hành thủ tục thu hồi con dấu theo quy định đối với Thanh tra Sở Xây dựng.

Thanh tra Sở Xây dựng sẽ thực hiện bàn giao con dấu, nhân sự, tài sản, trang thiết bị làm việc và các vấn đề khác có liên quan.

Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn Sở Xây dựng thực hiện các thủ tục liên quan phương án sắp xếp nhân sự của Thanh tra Sở Xây dựng khi giải thể để chuyển chức năng, nhiệm vụ, nhân sự về Phòng Kiểm tra chuyên ngành hoặc các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở; xác định vị trí việc làm và biên chế của sở sau khi sắp xếp phù hợp với thực tiễn và phát huy hiệu quả mô hình tổ chức trong giai đoạn tới.

THANH HIỀN