TPHCM: Khắc phục tình trạng mỗi địa phương triển khai chính sách hỗ trợ giáo viên một kiểu

Sáng 16-3, Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM) có buổi làm việc với UBND quận Tân Bình về khảo sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND (ngày 9-12-2021) của HĐND TPHCM về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó Trưởng phòng GD-ĐT quận Tân Bình cho biết, trên địa bàn quận Tân Bình không có khu công nghiệp (KCN) trú đóng nhưng giáp ranh có KCN Tân Bình (thuộc quận Tân Phú).

Theo Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND của HĐND TPHCM, do trên địa bàn quận Tân Bình không có KCN nên không có cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục và giáo viên thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách. Riêng với chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại KCN, đến tháng 3-2023, có 30 trường hợp đã nộp hồ sơ. Hiện nay, phòng GD-ĐT đã tổng hợp và chuyển Phòng Kế hoạch - Tài chính thẩm định.

Trong đó, có 24 hồ sơ trẻ đang học tại 5 trường mầm non công lập và 6 hồ sơ trẻ học tại 2 nhóm lớp tư thục.

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT quận Tân Bình, toàn quận có 65 trường mầm non, trong đó có 24 trường công lập và 41 trường ngoài công lập (hiện có 5 trường tạm ngưng hoạt động theo nguyện vọng của cơ sở).

Ngoài ra, tổng số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập là 121 nhóm trẻ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân chia sẻ, việc thẩm định hồ sơ đối với các trường hợp trẻ có cha mẹ đang làm việc tại các KCN hiện đang gặp khó khăn do mỗi cha mẹ trẻ làm việc tại mỗi KCN khác nhau trên nhiều địa bàn gồm TP Thủ Đức và 21 quận, huyện nên phòng GD-ĐT khó xác minh công ty đó có thuộc KCN hay không.

Ngoài ra, giấy xác nhận của cha mẹ trẻ cung cấp chỉ có dấu mộc công ty nơi làm việc của phụ huynh nhưng không có xác nhận của ban quản lý KCN do biểu mẫu không có nội dung này.

Bà Lê Thị Thu Sương, Phó chủ tịch UBND quận Tân Bình thừa nhận, hiệu quả triển khai của các chính sách hỗ trợ hiện nay chưa sâu rộng. Tới đây, địa phương sẽ tăng cường phối hợp với Ban quản lý KCN, KCX để hỗ trợ người lao động.

Song song đó, để đảm bảo chính sách triển khai đúng đối tượng, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, nhất là trường hợp đối tượng đã nhận hỗ trợ nhưng thay đổi nơi làm việc, học sinh nghỉ học…

Sau khi nghe báo cáo của địa phương, ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM) cho rằng, hiện đang tồn tại nhiều cách hiểu khác nhau giữa các địa phương trong triển khai chính sách hỗ trợ cho các nhóm đối tượng được thụ hưởng.

Cụ thể, trên địa bàn các quận như 1, 3, 6, Gò Vấp… cũng không có KCN trú đóng trên địa bàn nhưng vẫn có hồ sơ giáo viên nộp để nhận chế độ hỗ trợ. Trong khi đó, quận Tân Bình không có trường hợp nào giáo viên nộp hồ sơ.

Bên cạnh đó, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM chia sẻ, trước mắt chính sách hỗ trợ áp dụng cho học sinh có cha mẹ đang làm việc tại các KCN trú đóng trên địa bàn TPHCM.

Sau thời gian triển khai, các địa phương cần đánh giá tác động xã hội của chính sách, từ đó có thêm kiến nghị, đề xuất sở ngành tham mưu UBND TPHCM mở rộng đối tượng được hỗ trợ trên địa bàn giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai…