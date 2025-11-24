TPHCM mở cao điểm kiểm tra thị trường cuối năm

Tiêu dùng thông minh

Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết đã kích hoạt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường những tháng cuối năm 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy và UBND TPHCM. Trọng tâm của đợt cao điểm là ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh trước Tết Bính Ngọ 2026.

Theo báo cáo, Chi cục đã ban hành loạt kế hoạch chuyên đề, gồm Kế hoạch 600 về kiểm soát thương mại điện tử từ nay đến cuối năm; Kế hoạch 622 về kiểm tra và xử lý buôn lậu, hàng giả từ tháng 10-2025 kéo dài đến sau Tết; Kế hoạch kiểm tra chuyên đề vàng năm 2025 với 180 điểm kiểm tra trên toàn địa bàn. Các đội quản lý thị trường được yêu cầu “không bỏ trống địa bàn, không gián đoạn kiểm tra”, tăng cường xử lý những trường hợp lợi dụng sức mua tăng để nâng giá bất hợp lý, đặc biệt với hàng thiết yếu. Chi cục cũng nhấn mạnh nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật, yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ và giá bán. Người tiêu dùng được khuyến cáo chỉ mua sản phẩm rõ nguồn gốc và tố giác khi phát hiện hàng hóa vi phạm.

Đợt cao điểm sẽ duy trì đến hết tháng 4-2026, kết hợp kiểm tra trực tiếp tại địa bàn và giám sát môi trường kinh doanh online như sàn thương mại điện tử, mạng xã hội Facebook, TikTok, Zalo... nhằm kịp thời phát hiện và xử lý hàng giả, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

GIA HUY

