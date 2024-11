TPHCM: Một số dây hụi biến tướng thành hoạt động “tín dụng đen”

Theo UBND TPHCM, thời gian qua xuất hiện trường hợp tổ chức dây hụi trực tuyến thông qua mạng xã hội, thường được gọi là “chơi hụi online”; một số dây hụi biến tướng thành hoạt động “tín dụng đen”, dẫn đến khó kiểm soát, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

UBND TPHCM vừa có báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường.

Theo UBND TPHCM, thời gian qua, hoạt động hụi trên địa bàn thành phố diễn ra rất phổ biến với quy mô lớn cả về số tiền và số lượng thành viên tham gia. Các dây hụi hoạt động trên cơ sở tự thỏa thuận giữa chủ hụi và các thành viên, đa số việc tổ chức các dây hụi không được thông báo đến UBND cấp xã.

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp chủ hụi lợi dụng lòng tin của những thành viên tham gia dây hụi để chiếm đoạt tài sản, thực tế đã xảy ra một số trường hợp “vỡ hụi” gây hậu quả nghiêm trọng và bị xử lý theo quy định pháp luật hình sự.

Ngoài ra, thời gian qua xuất hiện trường hợp tổ chức dây hụi trực tuyến thông qua mạng xã hội, thường được gọi là “chơi hụi online”; một số dây hụi bị biến tướng thành hoạt động “tín dụng đen”, dẫn đến khó kiểm soát, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

UBND TPHCM nhận định, Nghị định 19 được ban hành đã cơ bản tạo hành lang pháp lý cho người dân trong các giao dịch về hụi, đồng thời, cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, nhu cầu tổ chức, tham gia hoạt động hụi ngày càng phổ biến, đa dạng, phức tạp.

Tuy nhiên, một số quy định của Nghị định 19 chưa rõ nhưng chưa được hướng dẫn, một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn, không bảo đảm tính khả thi làm phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật.

Bên cạnh đó, một bộ phận người dân chưa có sự quan tâm nhất định hoặc chưa thực hiện theo đúng quy định về lãi suất, hình thức, nội dung hoạt động hụi. Do đó, khi xảy ra tình trạng “vỡ hụi”, thiệt hại về tài sản lớn, gây khó khăn trong công tác xử lý tranh chấp về hụi, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

UBND TPHCM kiến nghị Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu quy định về số lượng dây hụi mà chủ hụi có thể được tổ chức để tránh tình trạng “vỡ hụi” dây chuyền; về số lượng thành viên tham gia dây hụi; về cơ chế quản lý, theo dõi, kiểm tra hoạt động tổ chức hụi sau khi chủ hụi đã thực hiện việc thông báo bằng văn bản đến UBND cấp xã.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn địa phương xử lý, tháo gỡ các tình huống phát sinh trong thực tiễn thi hành pháp luật về hoạt động hụi. Đặc biệt đối với những tình huống phát sinh mà pháp luật chưa dự liệu hoặc còn có nhiều cách hiểu khác nhau, bảo đảm tính thống nhất trong áp dụng pháp luật, tránh tình trạng cùng một quy định nhưng mỗi nơi hiểu và áp dụng khác nhau.

ĐÔNG SƠN