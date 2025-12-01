Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Brunei ngày càng thực chất và hiệu quả hơn

Ngày 1-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah sang thăm Việt Nam từ ngày 30-11 đến 2-12. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah duyệt đội danh dự. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo xung lực mới, thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei ngày càng thực chất và hiệu quả hơn; đồng thời khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Brunei.

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah cũng khẳng định coi trọng và mong muốn đưa quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển trên các lĩnh vực, hiệu quả và thực chất hơn. Nhân dịp này, Quốc vương gửi lời chia buồn sâu sắc và lời thăm hỏi tới nhân dân Việt Nam, đặc biệt các tỉnh miền Trung, bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt vừa qua.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah hội đàm ngày 1-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp và vững chắc của quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt sau khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2019. Quan hệ chính trị, ngoại giao ngày càng được củng cố. Hợp tác kinh tế phát triển tích cực với kim ngạch thương mại hai chiều hoàn thành trước thời hạn mục tiêu đạt 500 triệu USD năm 2025.

Về định hướng phát triển quan hệ hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp, đẩy mạnh quan hệ trên các kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; tiếp tục duy trì triển khai hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác song phương; cùng phối hợp thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei Darussalam giai đoạn 2023-2027.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah khẳng định, quan hệ kinh tế giữa hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa; nhất trí phối hợp chặt chẽ để tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều trong thời gian sớm nhất.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên đánh giá cao việc hai nước thường xuyên phối hợp tích cực và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN. Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah khẳng định ủng hộ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch luân phiên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong năm 2026 và đăng cai thành công Năm APEC 2027.



Về vấn đề Biển Đông, hai bên cam kết duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không; kêu gọi các bên kiềm chế, không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao, pháp lý, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

* Cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah cùng đoàn đại biểu cấp cao đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah. Ảnh: QUANG PHÚC

Trao đổi về quan hệ song phương hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá cao quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei thời gian qua phát triển mạnh mẽ thông qua triển khai hiệu quả Chương trình hành động 2023-2027. Tiếp xúc cấp cao và các cấp cũng như các cơ chế hợp tác song phương duy trì thường xuyên. Hợp tác kinh tế phát triển vượt bậc với kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 671,4 triệu USD, tăng 165% so với năm trước, vượt mục tiêu năm 2025; hợp tác an ninh, quốc phòng, nông nghiệp, thủy sản, dầu khí, Halal, du lịch, giáo dục rất hiệu quả.

Để tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai nước tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác song phương; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei giai đoạn 2023-2027.

Bên cạnh đó, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như dầu khí, hóa chất, chế biến thực phẩm Halal, du lịch và giao lưu nhân dân. Việt Nam đề nghị Brunei tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong cung ứng dịch vụ dầu khí, công nhận chứng chỉ Halal để xuất khẩu và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; sẵn sàng hỗ trợ Brunei đảm bảo an ninh lương thực, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất Halal, đề nghị hai bên nghiên cứu ký kết thỏa thuận thương mại gạo.

Đồng thời, hai nước sẽ tăng cường hợp tác biển, nhất là khai thác thủy, hải sản, chia sẻ thông tin thực thi pháp luật trên biển. Về vấn đề phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), Việt Nam luôn coi trọng và đã có nhiều biện pháp mạnh mẽ trong phòng chống IUU, mong muốn Brunei tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ Việt Nam phát triển kinh tế biển bền vững.

* Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah. Ảnh: QUANG PHÚC

Trao đổi về hợp tác trên kênh nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng lập pháp Brunei thời gian tới, đặc biệt trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và hợp tác nghị viện.

Quốc vương Brunei chúc mừng kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam vào tháng 1-2026 và đề nghị thời gian tới cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác song phương cũng như phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế.

BÍCH QUYÊN - PHAN THẢO