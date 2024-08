TPHCM: Tăng cường phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, người đứng đầu cơ sở và người dân trong việc chấp hành các quy định và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (viết tắt là PCCC - CNCH) trên địa bàn thành phố. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp, các ngành trong lĩnh vực xây dựng và phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng về PCCC - CNCH cho người dân.

Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC, kịp thời khắc phục sơ hở, bất cập, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy nổ đối với loại hình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh; qua đó không để xảy ra cháy, nổ, thiệt hại về người, tài sản do cháy, nổ gây ra. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan.

Lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH tổ chức tập huấn công tác chữa cháy tại chung cư Dreamhome Residence (quận Gò Vấp, TPHCM)

UBND TPHCM đề nghị Công an thành phố tổ chức rà soát, kiểm tra, phân loại, hướng dẫn các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ); yêu cầu người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình cam kết, có lộ trình thực hiện các giải pháp tăng cường PCCC do UBND TP ban hành và hoàn thành thực hiện các giải pháp trước ngày 30-3-2025. Sau thời gian trên, nếu không tổ chức thực hiện phải dừng hoạt động cho đến khi thực hiện xong.

Bên cạnh đó, Công an thành phố phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công thương, Tổng Công ty Điện lực TPHCM và các đơn vị có liên quan, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở có tính chất nguy hiểm cháy nổ cao, trong đó trọng tâm đối với loại hình nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng là kết hợp sản xuất kinh doanh (bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ)... trên địa bàn thành phố.

Diễn tập PCCC - CNCH tại một khu dân cư trên địa bàn phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM

Sở Xây dựng được yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quy hoạch xây dựng, đô thị, trật tự xây dựng đối với công trình nhà ở cao tầng, chợ, nhà xưởng, quán bar, vũ trường, karaoke, nhà chuyển đổi công năng và mục đích sử dụng, nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ) trong phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật; gắn trách nhiệm cụ thể tới từng tổ chức, cá nhân trong thẩm định, cấp phép, quản lý trật tự xây dựng; xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, sai phép.

ĐỨC TRUNG