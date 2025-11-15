Sinh viên Lào, Campuchia học tập tại TPHCM tham quan mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Ngày 15-11, Hội Nông dân TPHCM tổ chức Chương trình sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM tham quan các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố.

Tham gia chương trình còn có đại diện Liên đoàn Lao động TPHCM, đại diện Hội LHPN TPHCM, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM.

Gần 100 sinh viên Lào, Campuchia và ba, mẹ nuôi Việt Nam đã cùng đoàn công tác đến tham quan mô hình trồng chuối cấy mô của Công ty CP Nông nghiệp U&I (xã Long Hòa, TPHCM), thăm nông trường cao su Minh Tân (xã Dầu Tiếng, TPHCM).

Sơ chế chuối xuất khẩu tại Công ty CP Nông nghiệp U&I (xã Long Hòa, TPHCM)

tham quan mô hình trồng chuối cấy mô, sinh viên được tận mắt chứng kiến quy trình thu hoạch, sơ chế và đóng gói chuối. Một số sinh viên được mời trải nghiệm cắt chuối, đóng gói chuối.

Chia sẻ với đoàn, bà Huỳnh Thị Tuyết Hương, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Nông nghiệp U&I, cho biết trang trại hiện có gần 155ha đất trồng chuối, với hệ thống nhà đóng gói, kho lạnh và thiết bị được đầu tư khoảng 76 tỷ đồng.

Theo bà Hương, chuối của đơn vị được xuất khẩu sang hàng chục thị trường, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Giai đoạn 2023–2024, trang trại đạt doanh thu gần 183 tỷ đồng mỗi năm.

Đoàn công tác đến thăm mô hình trồng chuối cấy mô của Công ty CP Nông nghiệp U&I

Sinh viên Lào Vongsavanh Lisa (Trường Đại học Nguyễn Tất Thành) bày tỏ vinh dự khi được tham gia chương trình. Em cho biết chuyến tham quan mô hình chuối cấy mô và nông trường cao su Minh Tân (thuộc Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng) giúp hiểu rõ hơn quy trình sản xuất nông nghiệp, vai trò của ngành cao su đối với kinh tế – xã hội địa phương.

Những trải nghiệm thực tế này không chỉ mở rộng hiểu biết chuyên môn mà còn giúp các bạn trẻ Lào, Campuchia tích lũy kinh nghiệm để sau này đóng góp cho đất nước mình.

Bà Huỳnh Thị Tuyết Hương, Phó Tổng g iám đốc Công ty CP Nông nghiệp U&I giới thiệu mô hình chuối cấy mô xuất khẩu cho đoàn tham quan

Ông Đỗ Ngọc Huy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân TPHCM nhấn mạnh, thông qua chương trình, hội mong muốn tạo điều kiện để các bạn sinh viên Lào, Campuchia hiểu thêm về nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt là sự năng động, sáng tạo của nông dân TPHCM.

Qua đó mở rộng cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa thanh niên, hội viên nông dân và sinh viên của 3 nước. Đặc biệt khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, gắn bó anh em giữa 3 dân tộc láng giềng gần gũi.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố cho hay, chuyến thực tế lần này nhằm thực hiện Đề án “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM giai đoạn 2021–2025” của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Mục tiêu là giúp lưu học sinh Lào và Campuchia tìm hiểu nông nghiệp đô thị, đời sống nông dân và các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của TPHCM, qua đó quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, hiện đại và nghĩa tình.

Lãnh đạo Hội Nông dân TPHCM và đoàn sinh viên Lào, Campuchia dâng hương Bác Hồ tại trụ sở Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng

Em Thepthany Anny (người Lào), sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xúc động, chương trình Gia đình Việt đã giúp các sinh viên xa quê có thêm điểm tựa tinh thần, khi được các gia đình Việt Nam quan tâm, chăm sóc như người thân trong nhà.

“Nhờ sự yêu thương của ba, mẹ, anh, chị người Việt, chúng em vượt qua nỗi nhớ nhà, an tâm học tập và nhanh chóng hòa nhập cuộc sống tại TPHCM. Chúng em xin hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các chương trình giao lưu để góp phần gìn giữ, phát huy tình đoàn kết 3 nước”, Thepthany Anny nói.

ĐỨC TRUNG