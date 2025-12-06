Sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại TPHCM “Về đất Sen Hồng”

Sáng 6-12, trong chương trình về nguồn tại tỉnh Đồng Tháp dành cho các gia đình Việt và sinh viên Lào, sinh viên Campuchia đang học tập tại TPHCM, đoàn đã đến viếng lăng mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan các di tích, thắng cảnh tỉnh Đồng Tháp.

Tham gia đoàn có đại diện Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TPHCM, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM, đại diện Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TPHCM và các gia đình nhận nuôi sinh viên Lào, sinh viên Campuchia tại TPHCM.

Chương trình được mang tên “Về đất Sen Hồng”, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, tưởng nhớ đến công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước của mỗi nước. Tại không gian linh thiêng của Khu di tích Lăng mộ, đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Cụ Phó Bảng, Người đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh; nghe giới thiệu về cuộc đời, nhân cách và những đóng góp của Cụ Phó Bảng đối với lịch sử dân tộc Việt Nam.

Sinh viên Lào và sinh viên Campuchia dâng hương mộ Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc

Qua đó giúp sinh viên quốc tế cảm nhận rõ hơn truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, bồi đắp tình đoàn kết, gắn bó bền chặt của nhân dân 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

HOÀI NAM