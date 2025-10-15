TPHCM tập trung phát triển giao thông thủy, giảm tải đường bộ

Sở Xây dựng khẩn trương xây dựng Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thủy TPHCM giai đoạn 2026 – 2030, trong đó xác định rõ mục tiêu, cơ chế chính sách, thứ tự ưu tiên và tiến độ triển khai, hình thành mạng lưới giao thông thủy hiện đại, đồng bộ, kết nối vùng.

Chiều 15-10, Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường về việc đầu tư, xây dựng các dự án trọng điểm phát triển mạng lưới giao thông thủy, kết cấu hạ tầng đường thủy, cảng – bến thủy trên địa bàn thành phố.

TPHCM phát triển giao thông thủy, giảm tải đường bộ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, lập danh mục chi tiết mạng lưới luồng, tuyến, bến, cảng thủy của Thành phố, cập nhật vào các đồ án quy hoạch liên quan, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31-10. Song song đó, xây dựng Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thủy TPHCM giai đoạn 2026 – 2030, trong đó xác định rõ mục tiêu, cơ chế chính sách, thứ tự ưu tiên và tiến độ triển khai, hình thành mạng lưới giao thông thủy hiện đại, đồng bộ, kết nối vùng. Báo cáo và đề xuất hoàn chỉnh Đề án trình UBND TPHCM trước ngày 31-10.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng chủ động làm việc với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn các nội dung chuyên ngành; đẩy nhanh tiến độ các dự án đường thủy nội địa như kè sông Thanh Đa, nạo vét và chỉnh trang sông, kênh rạch.

Phối hợp Sở Du lịch nghiên cứu, cập nhật luồng tuyến du lịch đường thủy, phát triển mô hình bến du thuyền, du lịch sông nước hiện đại, văn minh, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng của TPHCM. Đồng thời, chuẩn bị nội dung làm việc với tỉnh Đồng Nai về quy hoạch, đầu tư hạ tầng kết nối hai địa phương.

Việc phát triển giao thông thủy là định hướng chiến lược, góp phần xây dựng TPHCM trở thành đô thị hiện đại, thông minh, phát triển bền vững gắn với sông nước.

UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai, phối hợp đồng bộ, đúng tiến độ, đồng thời Văn phòng UBND TPHCM có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện để báo cáo Thường trực UBND TPHCM.

QUỐC HÙNG