Lãnh đạo TPHCM tiếp Chỉ huy Biên đội tàu Hải quân Trung Quốc

Chiều 6-7, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM tiếp Đại tá Lưu Chiếm Phong và Đại tá Hứa Kiến Quốc, Chỉ huy Biên đội tàu 83 của Hải quân Trung Quốc (gồm tàu huấn luyện 83 - Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 - Côn Lôn Sơn).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tiếp nhóm Chỉ huy Biên đội tàu 83 của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Lộc Hà chào mừng Đại tá Lưu Chiếm Phong cùng các chỉ huy, sĩ quan, thủy thủ Biên đội tàu 83 Hải quân Trung Quốc đến thăm và giao lưu.

Theo đồng chí Nguyễn Lộc Hà, chuyến thăm nhằm cụ thể hóa nhận thức chung quan trọng của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nhà nước, hai quân đội Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn, tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau. Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc. Sự kiện cũng phản ánh mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia và vị thế, hình ảnh quốc tế của TPHCM.

Hiện TPHCM đã thiết lập quan hệ kết nghĩa với 8 tỉnh, thành phố của Trung Quốc. Thời gian qua, các bên duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn và hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, đồng chí Nguyễn Lộc Hà đề xuất 5 nhóm nội dung trọng tâm, gồm: thúc đẩy các chuyến thăm và làm việc thường xuyên giữa lãnh đạo TPHCM với các địa phương của Trung Quốc; đi sâu vào các lĩnh vực chiến lược như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, sản xuất thông minh, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch; hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại, nhất là đường sắt đô thị, tàu điện ngầm, đường sắt khổ tiêu chuẩn và tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống hạ tầng giao thông đa phương thức; hợp tác về du lịch, giao lưu hữu nghị nhân dân; mở rộng hợp tác hàng hải.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tặng quà lưu niệm đến Đại tá Lưu Chiếm Phong, Chỉ huy Biên đội tàu 83 của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà tin tưởng sau chuyến thăm, các đồng chí chỉ huy, sĩ quan, thủy thủ tàu có nhiều ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng và tiếp tục đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Hải quân hai nước.

Đại tá Lưu Chiếm Phong cho biết, tiếp nối chuyến thăm TP Đà Nẵng của tàu huấn luyện Thích Kế Quang năm 2023, Biên đội tàu 83 sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao trong chuyến thăm TPHCM lần này.

Hai bên sẽ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tăng cường sự gắn kết, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa Hải quân hai nước nói riêng, hai Quân đội nói chung và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của quan hệ hai nước.

PHƯƠNG NAM